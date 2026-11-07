Тулуза - Страсбург (06.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В пятницу, 6 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Тулуза и Расинг Страсбур. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Матье Вернис. Игра прошла на стадионе «Стадион Тулузы» в городе Тулуза.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Тулуза (схема 4-4-2): Гийом Рест, Исмаил Диалло, Марк Маккензи, Расмус Николайсен, Крист Тапе, Томас Йоргенсен, Кристиан Кассерес-младший, Нико Сигур, Сион Оппонг, Сантьяго Идальго, Каспер Тенгстедт.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Расинг Страсбур на сегодняшнюю встречу: Филип Йоргенсен, Лукас Хёгсберг, Исмаэль Дукуре, Карим Кулибали, Осо, Дарио Эссуго, Самир Эль-Мурабет, Джованни Рейна, Гессим Яссин, Конрад Хардер, Марсьяль Годо.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Карим Кулибали (Расинг Страсбур).
На 38-й минуте в карточку арбитра попал Гессим Яссин (Расинг Страсбур).
На 38-й минуте предупреждение получил Крист Тапе (Тулуза).
На 40-й минуте в карточку арбитра попал Томас Йоргенсен (Тулуза).
На 45+1-й минуте матча команда Тулуза открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сантьяго Идальго. Счет стал 1:0.
На 56-й минуте поединка команда Тулуза сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Марк Маккензи. Счет стал 2:0.
На 60-й минуте предупреждение получил Нико Сигур (Тулуза).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 62-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Конрад Хардер, а вместо него вышел Хакобо Ортега Конде.
На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гессим Яссин на поле появился Себастьян Нанаси (Расинг Страсбур).
На 62-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Марсьяль Годо, а вместо него вышел Сэмюэл Амо-Амеяу.
На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сантьяго Идальго на поле появился Джейсен Расселл-Роу (Тулуза).
На 67-й минуте поединка команда Расинг Страсбур сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джованни Рейна. Счет стал 2:1.
На 70-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Джованни Рейна, а вместо него вышел Диого Соуза.
На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сион Оппонг на поле появился Ильяс Азизи (Тулуза).
На 76-й минуте поединка команда Тулуза сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Томас Йоргенсен. Счет стал 3:1.
На 77-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Дарио Эссуго, а вместо него вышел Папе Диоп.
На 88-й минуте в карточку арбитра попал Хакобо Ортега Конде (Расинг Страсбур).
На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Диалло на поле появился Алексис Восса (Тулуза).
На 90+2-й минуте в составе Тулуза поле покинул Томас Йоргенсен, а вместо него вышел Аймен Амаауч.
Итог встречи
На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Тулуза и Расинг Страсбур завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Тулуза.
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