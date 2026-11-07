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Тулуза - Страсбург (06.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

Дата публикации: 07-11-2026

Тулуза - Страсбург (06.11.2026) 

В пятницу, 6 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Тулуза и Расинг Страсбур. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Матье Вернис. Игра прошла на стадионе «Стадион Тулузы» в городе Тулуза.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Тулуза (схема 4-4-2): Гийом Рест, Исмаил Диалло, Марк Маккензи, Расмус Николайсен, Крист Тапе, Томас Йоргенсен, Кристиан Кассерес-младший, Нико Сигур, Сион Оппонг, Сантьяго Идальго, Каспер Тенгстедт.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Расинг Страсбур на сегодняшнюю встречу: Филип Йоргенсен, Лукас Хёгсберг, Исмаэль Дукуре, Карим Кулибали, Осо, Дарио Эссуго, Самир Эль-Мурабет, Джованни Рейна, Гессим Яссин, Конрад Хардер, Марсьяль Годо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Карим Кулибали (Расинг Страсбур).

На 38-й минуте в карточку арбитра попал Гессим Яссин (Расинг Страсбур).

На 38-й минуте предупреждение получил Крист Тапе (Тулуза).

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Томас Йоргенсен (Тулуза).

На 45+1-й минуте матча команда Тулуза открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сантьяго Идальго. Счет стал 1:0.

На 56-й минуте поединка команда Тулуза сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Марк Маккензи. Счет стал 2:0.

На 60-й минуте предупреждение получил Нико Сигур (Тулуза).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Конрад Хардер, а вместо него вышел Хакобо Ортега Конде.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гессим Яссин на поле появился Себастьян Нанаси (Расинг Страсбур).

На 62-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Марсьяль Годо, а вместо него вышел Сэмюэл Амо-Амеяу.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сантьяго Идальго на поле появился Джейсен Расселл-Роу (Тулуза).

На 67-й минуте поединка команда Расинг Страсбур сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джованни Рейна. Счет стал 2:1.

На 70-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Джованни Рейна, а вместо него вышел Диого Соуза.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сион Оппонг на поле появился Ильяс Азизи (Тулуза).

На 76-й минуте поединка команда Тулуза сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Томас Йоргенсен. Счет стал 3:1.

На 77-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Дарио Эссуго, а вместо него вышел Папе Диоп.

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Хакобо Ортега Конде (Расинг Страсбур).

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Диалло на поле появился Алексис Восса (Тулуза).

На 90+2-й минуте в составе Тулуза поле покинул Томас Йоргенсен, а вместо него вышел Аймен Амаауч.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Тулуза и Расинг Страсбур завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Тулуза.

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Предлагаем вашему вниманию запись матча Тулуза - Страсбург, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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