Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Хэррисон, США), вместимость: 25189
25 Октября 2026 года в 00:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|12.04.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|20.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 5
|04.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|05.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|6 : 2
|23.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
|27.08.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 2
|01.06.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 1
|28.08.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|23.05.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|10.10.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
Турнирная таблица
МЛС
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|30
|67
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|55
|3
|Интер Майами
|30
|55
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|52
|5
|Сент-Луис Сити
|30
|51
|6
|Даллас
|30
|51
|7
|Чикаго Файр
|30
|48
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|30
|48
|9
|Шарлотт
|30
|47
|10
|Хьюстон Динамо
|30
|47
|11
|Филадельфия Юнион
|30
|46
|12
|Лос-Анджелес
|31
|46
|13
|Сиэтл Саундерс
|30
|42
|14
|Орландо Сити
|30
|41
|15
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|40
|16
|Колорадо Рэпидз
|30
|39
|17
|Цинциннати
|30
|39
|18
|Реал Солт-Лейк
|30
|36
|19
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|36
|20
|Торонто
|30
|36
|21
|Коламбус Крю
|30
|35
|22
|Портленд Тимберс
|30
|34
|23
|Нью-Йорк Сити
|30
|34
|24
|Сан-Диего
|30
|34
|25
|Миннесота Юнайтед
|30
|34
|26
|Ди-Си Юнайтед
|30
|33
|27
|Остин
|30
|31
|28
|Атланта Юнайтед
|30
|30
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|25
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|22
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|55
|2
|Сент-Луис Сити
|30
|51
|3
|Даллас
|30
|51
|4
|Сан-Хосе Эртквейкс
|30
|48
|5
|Хьюстон Динамо
|30
|47
|6
|Лос-Анджелес
|31
|46
|7
|Сиэтл Саундерс
|30
|42
|8
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|40
|9
|Колорадо Рэпидз
|30
|39
|10
|Реал Солт-Лейк
|30
|36
|11
|Портленд Тимберс
|30
|34
|12
|Сан-Диего
|30
|34
|13
|Миннесота Юнайтед
|30
|34
|14
|Остин
|30
|31
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|22
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|30
|67
|2
|Интер Майами
|30
|55
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|52
|4
|Чикаго Файр
|30
|48
|5
|Шарлотт
|30
|47
|6
|Филадельфия Юнион
|30
|46
|7
|Орландо Сити
|30
|41
|8
|Цинциннати
|30
|39
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|36
|10
|Торонто
|30
|36
|11
|Коламбус Крю
|30
|35
|12
|Нью-Йорк Сити
|30
|34
|13
|Ди-Си Юнайтед
|30
|33
|14
|Атланта Юнайтед
|30
|30
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|25
Кто победит?
0 голосов болельщиков