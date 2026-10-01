22:28 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Хэррисон, США), вместимость: 25189
25 Октября 2026 года в 00:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
12.04.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2Нью-Йорк Ред Буллз
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Ред Буллз1 : 5Интер Майами
04.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
05.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 2Нью-Йорк Ред Буллз
23.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Ред Буллз4 : 0Интер Майами
27.08.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Ред Буллз0 : 2Интер Майами
01.06.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
28.08.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз3 : 1Интер Майами
23.05.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
10.10.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 0Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл3067
2 Ванкувер Уайткэпс3055
3 Интер Майами3055
4 Нью-Инглэнд Революшн3052
5 Сент-Луис Сити3051
6 Даллас3051
7 Чикаго Файр3048
8 Сан-Хосе Эртквейкс3048
9 Шарлотт3047
10 Хьюстон Динамо3047
11 Филадельфия Юнион3046
12 Лос-Анджелес3146
13 Сиэтл Саундерс3042
14 Орландо Сити3041
15 Лос-Анджелес Гэлакси3140
16 Колорадо Рэпидз3039
17 Цинциннати3039
18 Реал Солт-Лейк3036
19 Нью-Йорк Ред Буллз3036
20 Торонто3036
21 Коламбус Крю3035
22 Портленд Тимберс3034
23 Нью-Йорк Сити3034
24 Сан-Диего3034
25 Миннесота Юнайтед3034
26 Ди-Си Юнайтед3033
27 Остин3031
28 Атланта Юнайтед3030
29 Клёб де Фут Монреаль3025
30 Спортинг Канзас-Сити3022
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс3055
2 Сент-Луис Сити3051
3 Даллас3051
4 Сан-Хосе Эртквейкс3048
5 Хьюстон Динамо3047
6 Лос-Анджелес3146
7 Сиэтл Саундерс3042
8 Лос-Анджелес Гэлакси3140
9 Колорадо Рэпидз3039
10 Реал Солт-Лейк3036
11 Портленд Тимберс3034
12 Сан-Диего3034
13 Миннесота Юнайтед3034
14 Остин3031
15 Спортинг Канзас-Сити3022
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл3067
2 Интер Майами3055
3 Нью-Инглэнд Революшн3052
4 Чикаго Файр3048
5 Шарлотт3047
6 Филадельфия Юнион3046
7 Орландо Сити3041
8 Цинциннати3039
9 Нью-Йорк Ред Буллз3036
10 Торонто3036
11 Коламбус Крю3035
12 Нью-Йорк Сити3034
13 Ди-Си Юнайтед3033
14 Атланта Юнайтед3030
15 Клёб де Фут Монреаль3025
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нью-Йорк
0%
Ничья
0%
Интер Майами
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close