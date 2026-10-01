БАТЭ - Белшина 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
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Составы команд
БАТЭ
Борисов
Белшина
Бобруйск
Главные тренеры
|Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
|12.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|11.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|5 : 0
|04.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 5
|14.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|28.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|53
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|24
|52
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|24
|49
|4
|Динамо-Брест
|25
|44
|5
|Неман
|25
|43
|6
|Витебск
|25
|40
|7
|Гомель
|25
|40
|8
|Минск
|26
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|25
|33
|10
|Славия-Мозырь
|25
|28
|11
|Барановичи
|26
|28
|12
|Арсенал Дз
|25
|23
|13
|БАТЭ
|25
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|25
|19
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|25
|17
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