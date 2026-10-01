22:30 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

БАТЭ - Белшина 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
БАТЭ
Белшина

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Белшина
Бобруйск
Главные тренеры
БеларусьВиталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
12.06.2026Беларусь — Высшая лига11-й турБелшина1 : 1БАТЭ
22.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й турБАТЭ2 : 1Белшина
06.05.2023Беларусь - Высшая лига7-й турБелшина0 : 3БАТЭ
11.03.2023Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчБАТЭ5 : 0Белшина
04.03.2023Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчБелшина0 : 5БАТЭ
14.08.2022Беларусь - Высшая лига17-й турБАТЭ2 : 2Белшина
02.04.2022Беларусь - Высшая лига2-й турБелшина0 : 3БАТЭ
22.11.2020Беларусь - Высшая лига29-й турБАТЭ5 : 0Белшина
21.06.2020Беларусь - Высшая лига14-й турБелшина0 : 2БАТЭ
28.08.2016Беларусь - Высшая лига20-й турБАТЭ2 : 1Белшина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2453
2
Лига конференций
Динамо Мн2452
3
Лига конференций
Ислочь2449
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2543
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2533
10 Славия-Мозырь2528
11 Барановичи2628
12 Арсенал Дз2523
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2421
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2517
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БАТЭ
0%
Ничья
0%
Белшина
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close