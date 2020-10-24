Аугсбург - Унион 24 Октября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Унион
Берлин
История личных встреч
|16.05.2026
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|15.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|12.04.2024
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Хоффенхайм
|6
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|0
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