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Аугсбург - Унион 24 Октября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Аугсбург
Унион

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Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Унион
Берлин
История личных встреч
16.05.2026Германия — Бундеслига34-й турУнион4 : 0Аугсбург
15.01.2026Германия — Бундеслига17-й турАугсбург1 : 1Унион
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турАугсбург1 : 2Унион
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турУнион0 : 2Аугсбург
12.04.2024Германия — Бундеслига29-й турАугсбург2 : 0Унион
25.11.2023Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 1Аугсбург
06.05.2023Германия — Бундеслига31-й турАугсбург1 : 0Унион
09.11.2022Германия — Бундеслига14-й турУнион2 : 2Аугсбург
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турАугсбург2 : 0Унион
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турУнион0 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Хоффенхайм66
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аугсбург
0%
Ничья
0%
Унион
0%

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