Комо - Сассуоло 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
24 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Комо
Комо
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Жан Бутез
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|27
|зщ
|Ян Коуто
|16
|зщ
|Кайки
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|8
|пз
|Максанс Какере
|5
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Мартин Батурина
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|26
|зщ
|Кас Одентал
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Джош Дойг
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|17
|пз
|Василие Аджич
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|17.04.2026
|Италия — Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Комо
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Кальяри
|7
|13
|8
|Ювентус
|7
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Торино
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Сассуоло
|7
|8
|14
|Монца
|7
|7
|15
|Болонья
|7
|5
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков