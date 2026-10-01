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Комо - Сассуоло 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
24 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Комо
Сассуоло

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Комо
Комо
Сассуоло
Сассуоло
1ФранцияврЖан Бутез
4ИспаниязщХакобо Рамон
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
27БразилиязщЯн Коуто
16Бразилиязщ Кайки
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
8ФранцияпзМаксанс Какере
5АргентинапзМаксимо Перроне
20ХорватияпзМартин Батурина
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
49КосововрАриянет Мурич
26НидерландызщКас Одентал
15ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3ШотландиязщДжош Дойг
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
42НорвегияпзКристиан Торстведт
18СербияпзНеманья Матич
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
45ФранциянпАрман Лорьенте
10ИталиянпДоменико Берарди
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
17.04.2026Италия — Серия А33-й турСассуоло2 : 1Комо
28.11.2025Италия — Серия А13-й турКомо2 : 0Сассуоло
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКомо3 : 0Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Милан715
5
Лига Европы
Комо714
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Кальяри713
8 Ювентус711
9 Наполи710
10 Торино710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Сассуоло78
14 Монца77
15 Болонья75
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Комо
0%
Ничья
0%
Сассуоло
0%

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