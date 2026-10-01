Арсенал Т - КАМАЗ 24 Октября прямая трансляция
24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Арсенал Т
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Аленичев
|Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
|27.02.2026
|Россия — Лига Pari
|22-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|21.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|14
|37
| 2
Повышение
|Сочи
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|14
|27
|5
|Велес
|15
|27
|6
|Урал
|14
|25
|7
|Уфа
|14
|21
|8
|Шинник
|14
|20
|9
|Ротор
|15
|19
|10
|Волга Ул
|15
|18
|11
|Арсенал Т
|14
|16
|12
|Челябинск
|14
|15
|13
|Енисей
|14
|14
|14
|КАМАЗ
|14
|13
|15
|Ленинградец
|14
|13
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|14
|10
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|14
|7
Кто победит?
0 голосов болельщиков