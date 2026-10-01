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Арсенал Т - КАМАЗ 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Арсенал Т
КАМАЗ

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Составы команд
Арсенал Т
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Аленичев
РоссияАнтон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
27.02.2026Россия — Лига Pari22-й турКАМАЗ1 : 1Арсенал Т
19.07.2025Россия — Лига Pari1-й турАрсенал Т1 : 1КАМАЗ
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турКАМАЗ2 : 1Арсенал Т
20.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й турАрсенал Т1 : 0КАМАЗ
25.11.2023Россия — Мелбет Первая лига20-й турАрсенал Т2 : 0КАМАЗ
21.08.2023Россия — Мелбет Первая лига6-й турКАМАЗ0 : 0Арсенал Т
27.05.2023Россия - Мелбет Первая лига33-й турАрсенал Т0 : 1КАМАЗ
06.11.2022Россия - Мелбет Первая лига17-й турКАМАЗ0 : 1Арсенал Т
06.05.2016ФНЛ - Первый дивизион35-й турАрсенал Т1 : 0КАМАЗ
19.10.2015ФНЛ - Первый дивизион17-й турКАМАЗ0 : 1Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1437
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1527
6 Урал1425
7 Уфа1421
8 Шинник1420
9 Ротор1519
10 Волга Ул1518
11 Арсенал Т1416
12 Челябинск1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
Текстильщик1410
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск147
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Т
0%
Ничья
0%
КАМАЗ
0%

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