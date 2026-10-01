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Астон Вилла - Манчестер Сити 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
24 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Астон Вилла
Манчестер Сити

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
1ЯпонияврДзион Судзуки
2ПольшазщМэтти Кэш
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
8ФранцияпзБубакар Камара
35БразилияпзЖоао Гомес
6АнглияпзРосс Баркли
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
7ШотландияпзДжон Макгинн
11СенегалнпНиколас Джексон
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
3ПортугалиязщРубен Диаш
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
5АнглияпзЭллиот Андерсон
7СенегалпзИлиман Ндиайе
11БельгияпзЖереми Доку
17АргентинапзЭнцо Фернандес
32МароккопзАйюб Буадди
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
24.05.2026Англия — Премьер-лига38-й турМанчестер Сити1 : 2Астон Вилла
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турАстон Вилла1 : 0Манчестер Сити
22.04.2025Англия — Премьер-лига34-й турМанчестер Сити2 : 1Астон Вилла
21.12.2024Англия — Премьер-лига17-й турАстон Вилла2 : 1Манчестер Сити
03.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турМанчестер Сити4 : 1Астон Вилла
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла1 : 0Манчестер Сити
12.02.2023Англия - Премьер-лига23-й турМанчестер Сити3 : 1Астон Вилла
03.09.2022Англия - Премьер-лига6-й турАстон Вилла1 : 1Манчестер Сити
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турМанчестер Сити3 : 2Астон Вилла
01.12.2021Англия - Премьер-лига14-й турАстон Вилла1 : 2Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед710
8 Эвертон710
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ковентри Сити76
18
Зона вылета
Фулхэм75
19
Зона вылета
Ноттингем Форест75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Астон Вилла
0%
Ничья
0%
Манчестер Сити
100%

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