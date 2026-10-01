Астон Вилла - Манчестер Сити 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
24 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
|35
|пз
|Жоао Гомес
|6
|пз
|Росс Баркли
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|7
|пз
|Джон Макгинн
|11
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|11
|пз
|Жереми Доку
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|32
|пз
|Айюб Буадди
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Энцо Мареска
История личных встреч
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|22.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|8
|Эвертон
|7
|10
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ковентри Сити
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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