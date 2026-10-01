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Майнц - Вердер 24 Октября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Майнц
Вердер

Стартовый состав
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Составы команд
Майнц
Майнц
Вердер
Бремен
1ГерманияврАлександер Шволов
21ГерманиязщДанни да Коста
4АвстриязщШтефан Пош
48ПольшазщКацпер Потульский
19ФранцияпзАнтони Каси
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
2АвстрияпзФилипп Мвене
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
23СуринамнпШеральдо Бекер
9ГерманиянпФиллип Тиц
1ЭстонияврКарл Хейн
5ГерманиязщАмос Пипер
32АвстриязщМарко Фридль
2БельгиязщОливье Деман
13Бразилиязщ Артур
15НидерландыпзЛюдовит Рейс
44НидерландыпзЮри Регер
18ТурцияпзЭрен Динкчи
20Испанияпз Чуки
17АвстриянпМарко Грюлль
10ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
15.03.2026Германия — Бундеслига26-й турВердер0 : 2Майнц
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турМайнц1 : 1Вердер
31.01.2025Германия — Бундеслига20-й турВердер1 : 0Майнц
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турМайнц1 : 2Вердер
03.02.2024Германия — Бундеслига20-й турМайнц0 : 1Вердер
02.09.2023Германия — Бундеслига3-й турВердер4 : 0Майнц
08.04.2023Германия — Бундеслига27-й турМайнц2 : 2Вердер
15.10.2022Германия — Бундеслига10-й турВердер0 : 2Майнц
21.04.2021Германия — Бундеслига30-й турВердер0 : 1Майнц
19.12.2020Германия — Бундеслига13-й турМайнц0 : 1Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Хоффенхайм66
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Майнц
0%
Ничья
0%
Вердер
0%

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