Майнц - Вердер 24 Октября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Майнц
Майнц
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Александер Шволов
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Штефан Пош
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|19
|пз
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|2
|пз
|Филипп Мвене
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Карл Хейн
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|13
|зщ
|Артур
|15
|пз
|Людовит Рейс
|44
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|20
|пз
|Чуки
|17
|нп
|Марко Грюлль
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Урс Фишер
История личных встреч
|15.03.2026
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|08.04.2023
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Хоффенхайм
|6
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|0
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