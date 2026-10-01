Кёльн - Шальке-04 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Кёльн
Кёльн
Шальке-04
Гельзенкирхен
|1
|вр
|Марвин Швебе
|22
|зщ
|Джамай Симпсон-Пьюзи
|24
|зщ
|Лука Лочошвили
|17
|зщ
|Алессио Кастро-Монтес
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|5
|пз
|Том Краус
|3
|пз
|Борна Соса
|37
|пз
|Линтон Майна
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
|47
|нп
|Майки Мур
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|17
|зщ
|Адриан Гантенбайн
|8
|зщ
|Робин Госенс
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|13
|пз
|Сатоси Танака
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|7
|нп
|Хван Хи Чан
|24
|нп
|Адиль Аушиш
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|29.01.2023
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|07.08.2022
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|22.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Хоффенхайм
|6
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|0
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