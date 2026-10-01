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Кёльн - Шальке-04 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Кёльн
Шальке-04

Стартовый состав
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Составы команд
Кёльн
Кёльн
Шальке-04
Гельзенкирхен
1ГерманияврМарвин Швебе
22АнглиязщДжамай Симпсон-Пьюзи
24ГрузиязщЛука Лочошвили
17БельгиязщАлессио Кастро-Монтес
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
5ГерманияпзТом Краус
3ХорватияпзБорна Соса
37ГерманияпзЛинтон Майна
10ГерманияпзСаид Эль-Мала
30ГерманияпзМариус Бюльтер
47АнглиянпМайки Мур
1ГерманияврЛорис Кариус
5ГерманиязщТимо Беккер
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4ТурциязщХасан Куручай
17ШвейцариязщАдриан Гантенбайн
8ГерманиязщРобин Госенс
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
13ЯпонияпзСатоси Танака
20АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
7Южная КореянпХван Хи Чан
24АлжирнпАдиль Аушиш
Главные тренеры
АвстрияМирон Муслич
История личных встреч
09.02.2025Германия — Вторая Бундеслига21-й турКёльн1 : 0Шальке-04
01.09.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й турШальке-041 : 3Кёльн
29.01.2023Германия — Бундеслига18-й турШальке-040 : 0Кёльн
07.08.2022Германия — Бундеслига1-й турКёльн3 : 1Шальке-04
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турКёльн1 : 0Шальке-04
20.01.2021Германия - Бундеслига17-й турШальке-041 : 2Кёльн
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турКёльн3 : 0Шальке-04
05.10.2019Германия - Бундеслига7-й турШальке-041 : 1Кёльн
31.10.2018Кубок Германии2-й раундКёльн1 : 1 5 : 6Шальке-04
22.04.2018Германия - Бундеслига31-й турКёльн2 : 2Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Хоффенхайм66
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кёльн
0%
Ничья
0%
Шальке-04
0%

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