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РБ Лейпциг - Эльферсберг 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
РБ Лейпциг
Эльферсберг

Стартовый состав
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
26БельгияврМартен Вандевордт
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
17ГерманиязщРидле Баку
20ГерманияпзРокко Райц
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
30СербияпзАндрия Максимович
7НорвегиянпАнтонио Нуса
40Бразилиянп Ромуло
20АвстрияврНиколас Криштоф
30ГерманиязщЯн Гиамера
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
17ГерманияпзФредерик Шмаль
7ГерманияпзМорис Краттенмахер
43ГерманияпзФеликс Кайдел
42ФранциянпДавид Моква
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
История личных встреч
21.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 1РБ Лейпциг
17.10.2026Германия — Бундеслига6-й тур6 : 1РБ Лейпциг
13.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турРБ Лейпциг1 : 0
10.10.2026Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг6 : 0
20.09.2026Германия — Бундеслига4-й тур2 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Хоффенхайм66
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
РБ Лейпциг
0%
Ничья
0%
Эльферсберг
0%

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