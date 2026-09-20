РБ Лейпциг - Эльферсберг 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|17
|зщ
|Ридле Баку
|20
|пз
|Рокко Райц
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|30
|пз
|Андрия Максимович
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|20
|вр
|Николас Криштоф
|30
|зщ
|Ян Гиамера
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|17
|пз
|Фредерик Шмаль
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|42
|нп
|Давид Моква
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
|21.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
|17.10.2026
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|6 : 1
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|10.10.2026
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|6 : 0
|20.09.2026
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Хоффенхайм
|6
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|0
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