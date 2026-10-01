Чарльтон Атлетик - Норвич Сити 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Вэлли (Лондон, Англия), вместимость: 27111
24 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Чарльтон Атлетик
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Натан Джонс
|Филипп Клеман
История личных встреч
|21.03.2026
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 1
|10.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 3
|30.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Суонси Сити
|11
|23
| 2
Повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|11
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|11
|20
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|11
|20
| 6
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|11
|19
| 7
Плей-офф за повышение
|Вулверхэмптон
|11
|18
| 8
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|11
|17
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|17
|10
|Блэкберн Роверс
|11
|15
|11
|Шеффилд Юнайтед
|11
|15
|12
|Миллуолл
|11
|15
|13
|Портсмут
|11
|15
|14
|Рексем
|11
|14
|15
|Болтон Уондерерс
|11
|14
|16
|Бристоль Сити
|11
|14
|17
|Чарльтон Атлетик
|11
|14
|18
|Линкольн Сити
|11
|12
|19
|Кардифф Сити
|11
|11
|20
|Уотфорд
|11
|11
|21
|Норвич Сити
|11
|9
| 22
Зона вылета
|Бёрнли
|11
|8
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|11
|6
| 24
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|11
|4
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