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Чарльтон Атлетик - Норвич Сити 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Вэлли (Лондон, Англия), вместимость: 27111
24 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити

Стартовый состав
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Составы команд
Чарльтон Атлетик
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Уэльс Натан Джонс
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
21.03.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Чарльтон Атлетик0 : 1Норвич Сити
26.12.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Норвич Сити1 : 0Чарльтон Атлетик
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Чарльтон Атлетик0 : 1Норвич Сити
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Норвич Сити4 : 1Чарльтон Атлетик
10.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Чарльтон Атлетик2 : 3Норвич Сити
30.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Норвич Сити0 : 1Чарльтон Атлетик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Суонси Сити1123
2
Повышение
Вест Хэм Юнайтед1122
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро1122
4
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити1120
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион1120
6
Плей-офф за повышение
Сток Сити1119
7
Плей-офф за повышение
Вулверхэмптон1118
8
Плей-офф за повышение
Саутгемптон1117
9 Куинз Парк Рейнджерс1117
10 Блэкберн Роверс1115
11 Шеффилд Юнайтед1115
12 Миллуолл1115
13 Портсмут1115
14 Рексем1114
15 Болтон Уондерерс1114
16 Бристоль Сити1114
17 Чарльтон Атлетик1114
18 Линкольн Сити1112
19 Кардифф Сити1111
20 Уотфорд1111
21 Норвич Сити119
22
Зона вылета
Бёрнли118
23
Зона вылета
Дерби Каунти116
24
Зона вылета
Престон Норт Энд114
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Чарльтон
0%
Ничья
0%
Норвич Сити
0%

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