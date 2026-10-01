Райо Вальекано - Эльче 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
24 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эльче
Эльче
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Пате Сисс
|8
|пз
|Унай Лопес
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|10
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
|47
|пз
|Хави Морсильо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|11
|пз
|Херман Валера
|18
|пз
|Тома Лемар
|5
|пз
|Федерико Редондо
|24
|нп
|Абьель Осорио
|21
|нп
|Лукас Сепеда
Главные тренеры
|Беньят Сан Хосе
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|03.04.2026
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|03.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 1
|18.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|08.03.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|2 : 3
|05.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|1 : 1
|21.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|9
|11
|8
|Сельта
|9
|11
|9
|Осасуна
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Райо Вальекано
|8
|9
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Вильярреал
|9
|9
|15
|Атлетик Б
|8
|9
|16
|Эспаньол
|9
|8
|17
|Расинг
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|9
|4
Кто победит?
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