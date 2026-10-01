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Райо Вальекано - Эльче 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
24 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Райо Вальекано
Эльче

Стартовый состав
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Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эльче
Эльче
25ИндонезияврЭмиль Аудеро
20АлбаниязщИван Балиу
24ФранциязщФлорьян Лежён
15ИспаниязщМуджаид Садик
17ИспаниязщАдрия Педроса
6СенегалзщПате Сисс
8ИспанияпзУнай Лопес
18ИспанияпзАльваро Гарсия
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
10ИспаниянпСерхио Камельо
1АргентинаврМатиас Дитуро
3ИзраильзщРой Ревиво
23ИспаниязщВиктор Чуст
2ИспанияпзБуба Сангаре
47ИспанияпзХави Морсильо
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
11ИспанияпзХерман Валера
18ФранцияпзТома Лемар
5АргентинапзФедерико Редондо
24АргентинанпАбьель Осорио
21ЧилинпЛукас Сепеда
Главные тренеры
ИспанияБеньят Сан Хосе
АргентинаМартин Ансельми
История личных встреч
03.04.2026Испания — Примера30-й турРайо Вальекано1 : 0Эльче
21.12.2025Испания — Примера17-й турЭльче4 : 0Райо Вальекано
29.04.2023Испания - Примера32-й турЭльче4 : 0Райо Вальекано
03.10.2022Испания - Примера7-й турРайо Вальекано2 : 1Эльче
18.02.2022Испания - Примера25-й турЭльче2 : 1Райо Вальекано
17.10.2021Испания - Примера9-й турРайо Вальекано2 : 1Эльче
17.01.2021Кубок Испании1/16 финалаРайо Вальекано2 : 0Эльче
08.03.2020Испания - СегундаСегунда. 31-й турРайо Вальекано2 : 3Эльче
05.10.2019Испания - СегундаСегунда. 10-й турЭльче1 : 1Райо Вальекано
21.01.2017Испания - СегундаСегунда. 22-й турРайо Вальекано1 : 1Эльче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес911
8 Сельта911
9 Осасуна911
10 Депортиво911
11 Леванте910
12 Райо Вальекано89
13 Хетафе99
14 Вильярреал99
15 Атлетик Б89
16 Эспаньол98
17 Расинг98
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага94
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Райо Вальекано
50%
Ничья
0%
Эльче
50%

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