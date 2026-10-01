Арсенал - Эвертон 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Давид Райя
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|4
|зщ
|Бен Уайт
|41
|пз
|Деклан Райс
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|29
|нп
|Кай Хаверц
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|пз
|Джек Грилиш
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Микель Артета
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|14.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|8
|Эвертон
|7
|10
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ковентри Сити
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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