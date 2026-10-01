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Арсенал - Эвертон 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Арсенал
Эвертон

Стартовый состав
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Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1ИспанияврДавид Райя
15АнглиязщЭзри Конса
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
4АнглиязщБен Уайт
41АнглияпзДеклан Райс
39БразилияпзБруно Гимарайнс
8НорвегияпзМартин Эдегор
10АнглияпзЭберечи Эзе
29ГерманиянпКай Хаверц
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
2АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
16УкраиназщВиталий Миколенко
45АнглияпзХаррисон Армстронг
34ГерманияпзМерлин Рёль
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
10АнглияпзДжек Грилиш
37АнглияпзДжеймс Гарнер
11ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
14.03.2026Англия — Премьер-лига30-й турАрсенал2 : 0Эвертон
20.12.2025Англия — Премьер-лига17-й турЭвертон0 : 1Арсенал
05.04.2025Англия — Премьер-лига31-й турЭвертон1 : 1Арсенал
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турАрсенал0 : 0Эвертон
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал2 : 1Эвертон
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1Арсенал
01.03.2023Англия - Премьер-лига7-й турАрсенал4 : 0Эвертон
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турЭвертон1 : 0Арсенал
17.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал2 : 0Эвертон
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал5 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед710
8 Эвертон710
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ковентри Сити76
18
Зона вылета
Фулхэм75
19
Зона вылета
Ноттингем Форест75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Арсенал
100%
Ничья
0%
Эвертон
0%

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