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Ордабасы - Женис 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
Ордабасы
Женис

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Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Женис
Астана
История личных встреч
16.03.2026Казахстан — Премьер-лига2-й турЖенис0 : 2Ордабасы
13.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турОрдабасы2 : 1Женис
30.05.2025Казахстан — Премьер-лига11-й турЖенис2 : 2Ордабасы
26.10.2024Казахстан — Премьер-лига24-й турОрдабасы1 : 2Женис
23.06.2024Казахстан — Премьер-лига12-й турЖенис1 : 3Ордабасы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2867
2
Лига конференций
Кайрат2863
3
Лига конференций
Астана2852
4 Окжетпес2848
5 Актобе2845
6 Елимай2844
7 Тобол2840
8 Улытау2835
9 Каспий2833
10 Женис2832
11 Кызыл-Жар2828
12 Атырау2827
13 Иртыш П2826
14 Жетысу2825
15
Зона вылета
Алтай2824
16
Зона вылета
Кайсар2824
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ордабасы
0%
Ничья
0%
Женис
0%

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