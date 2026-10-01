Факел - Родина 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
24 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Составы команд
Факел
Воронеж
Родина
Москва
Главные тренеры
|Алексей Васильевич Ребко (и.о.)
|Джонатан Альба
История личных встреч
|13.04.2026
|Россия — Лига Pari
|28-й тур
|1 : 3
|15.09.2025
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|2 : 0
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|11
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|11
|13
|8
|Оренбург
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|11
|6
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