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Факел - Родина 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
24 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Факел
Родина

Стартовый состав
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Составы команд
Факел
Воронеж
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияАлексей Васильевич Ребко (и.о.)
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
13.04.2026Россия — Лига Pari28-й турФакел1 : 3Родина
15.09.2025Россия — Лига Pari10-й турРодина2 : 0Факел
17.02.2020Кубок ФНЛГруппа B. 2-й турРодина2 : 0Факел
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1125
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1113
8 Оренбург1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1111
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина116
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Факел
0%
Ничья
0%
Родина
100%

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