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Корона - ГКС Катовице 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
24 Октября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Корона
ГКС Катовице

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Составы команд
Корона
Кельце
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
ПольшаЯцек Зелински
История личных встреч
25.04.2026Польша — Экстракласса30-й турКорона1 : 1ГКС Катовице
25.10.2025Польша — Экстракласса13-й турГКС Катовице1 : 0Корона
05.05.2025Польша — Экстракласса31-й турКорона2 : 1ГКС Катовице
04.11.2024Польша — Экстракласса14-й турГКС Катовице1 : 2Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1126
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 Заглембе Л1118
7 ГКС Катовице1118
8 Пяст1117
9 Корона1115
10 Висла Плоцк1014
11 Ягеллония1012
12 Краковия1112
13 Мотор1112
14 Видзев1110
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Корона
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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