Падерборн 07 - Гамбург 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|02.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|30.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|28.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Хоффенхайм
|6
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|0
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