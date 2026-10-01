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Падерборн 07 - Гамбург 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
24 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Падерборн 07
Гамбург

Стартовый состав
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Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
02.03.2025Германия — Вторая Бундеслига24-й турПадерборн 072 : 0Гамбург
28.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й турГамбург2 : 2Падерборн 07
10.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турПадерборн 071 : 0Гамбург
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турГамбург1 : 2Падерборн 07
05.05.2023Германия - Вторая Бундеслига31-й турГамбург2 : 2Падерборн 07
30.10.2022Германия - Вторая Бундеслига14-й турПадерборн 072 : 3Гамбург
02.04.2022Германия - Вторая Бундеслига28-й турГамбург1 : 2Падерборн 07
22.10.2021Германия - Вторая Бундеслига11-й турПадерборн 071 : 2Гамбург
30.01.2021Германия - Вторая Бундеслига19-й турГамбург3 : 1Падерборн 07
28.09.2020Германия - Вторая Бундеслига2-й турПадерборн 073 : 4Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Хоффенхайм66
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Падерборн 07
0%
Ничья
0%
Гамбург
0%

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