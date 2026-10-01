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Кальяри - Болонья 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
24 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Бергамо, Италия);
Кальяри
Болонья

Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
1ИталияврЭлия Каприле
2Португалиязщ Зе Педру
26КолумбиязщЙерри Мина
33СловакиязщАдам Оберт
15УругвайзщХуан Родригес
14ИталиязщАлессандро Дейола
8ФранцияпзМишель Адопо
6АнглияпзГарри Уинкс
70ИталияпзДаниэль Мальдини
4ИталияпзАлессандро Романо
31СенегалнпПоль Менди
1ПольшаврЛукаш Скорупски
36ИталиязщМаттео Дармиан
20ИталиязщНадир Цортеа
33ИспаниязщХуан Миранда
3БельгиязщАртюр Теат
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
4ИталияпзТоммазо Побега
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
28ИталиянпНиколо Камбьяги
22НидерландынпДжей Энем
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
03.05.2026Италия — Серия А35-й турБолонья0 : 0Кальяри
19.10.2025Италия — Серия А7-й турКальяри0 : 2Болонья
02.03.2025Италия — Серия А27-й турБолонья2 : 1Кальяри
29.10.2024Италия — Серия А10-й турКальяри0 : 2Болонья
14.01.2024Италия - Серия А20-й турКальяри2 : 1Болонья
02.09.2023Италия - Серия А3-й турБолонья2 : 1Кальяри
20.10.2022Кубок Италии1/16 финалаБолонья1 : 0Кальяри
11.01.2022Италия - Серия А21-й турКальяри2 : 1Болонья
01.11.2021Италия - Серия А11-й турБолонья2 : 0Кальяри
03.03.2021Италия - Серия А25-й турКальяри1 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Милан715
5
Лига Европы
Комо714
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Кальяри713
8 Ювентус711
9 Наполи710
10 Торино710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Сассуоло78
14 Монца77
15 Болонья75
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кальяри
0%
Ничья
0%
Болонья
0%

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