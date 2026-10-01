Кальяри - Болонья 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
24 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Бергамо, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|26
|зщ
|Йерри Мина
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Мишель Адопо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|4
|пз
|Алессандро Романо
|31
|нп
|Поль Менди
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|3
|зщ
|Артюр Теат
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|4
|пз
|Томмазо Побега
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|22
|нп
|Джей Энем
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|03.05.2026
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|20.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|01.11.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Комо
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Кальяри
|7
|13
|8
|Ювентус
|7
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Торино
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Сассуоло
|7
|8
|14
|Монца
|7
|7
|15
|Болонья
|7
|5
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков