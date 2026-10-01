Нафтан - Ислочь 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
24 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|12.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 1
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|19.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|5 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|01.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.07.2016
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|53
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|24
|52
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|24
|49
|4
|Динамо-Брест
|25
|44
|5
|Неман
|25
|43
|6
|Витебск
|25
|40
|7
|Гомель
|25
|40
|8
|Минск
|26
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|25
|33
|10
|Славия-Мозырь
|25
|28
|11
|Барановичи
|26
|28
|12
|Арсенал Дз
|25
|23
|13
|БАТЭ
|25
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|25
|19
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|25
|17
Кто победит?
0 голосов болельщиков