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Нафтан - Ислочь 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
24 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Нафтан
Ислочь

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Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
12.06.2026Беларусь — Высшая лига11-й турИслочь3 : 1Нафтан
29.08.2025Беларусь — Высшая лига20-й турНафтан2 : 2Ислочь
19.04.2025Беларусь — Высшая лига5-й турИслочь3 : 0Нафтан
27.10.2024Беларусь — Высшая лига26-й турИслочь3 : 0Нафтан
01.06.2024Беларусь — Высшая лига11-й турНафтан2 : 1Ислочь
21.10.2023Беларусь - Высшая лига25-й турИслочь5 : 1Нафтан
27.05.2023Беларусь - Высшая лига10-й турНафтан0 : 1Ислочь
26.11.2017Беларусь - Высшая лига30-й турНафтан1 : 2Ислочь
01.07.2017Беларусь - Высшая лига15-й турИслочь0 : 0Нафтан
30.07.2016Беларусь - Высшая лига16-й турНафтан0 : 2Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2453
2
Лига конференций
Динамо Мн2452
3
Лига конференций
Ислочь2449
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2543
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2533
10 Славия-Мозырь2528
11 Барановичи2628
12 Арсенал Дз2523
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2421
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2517
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нафтан
0%
Ничья
0%
Ислочь
0%

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