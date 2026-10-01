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Текстильщик - Сочи 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Текстильщик
Сочи

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Составы команд
Текстильщик
Иваново
Сочи
Сочи
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
24.10.2016Второй дивизион - Запад14-й турТекстильщик0 : 4Сочи
28.07.2016Второй дивизион - Запад2-й турСочи3 : 2Текстильщик
26.05.2016Второй дивизион - Запад29-й турТекстильщик1 : 1Сочи
17.10.2015Второй дивизион - Запад15-й турСочи1 : 0Текстильщик
17.10.2011Второй дивизион - Запад35-й турТекстильщик0 : 0Сочи
30.07.2011Второй дивизион - Запад19-й турСочи0 : 0Текстильщик
30.04.2011Второй дивизион - Запад3-й турТекстильщик1 : 1Сочи
28.10.2009Второй дивизион - Запад - 200939-й турСочи3 : 4Текстильщик
18.07.2009Второй дивизион - Запад - 200919-й турТекстильщик0 : 3Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1437
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1527
6 Урал1425
7 Уфа1421
8 Шинник1420
9 Ротор1519
10 Волга Ул1518
11 Арсенал Т1416
12 Челябинск1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
Текстильщик1410
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск147
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Текстильщик
0%
Ничья
0%
Сочи
0%

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