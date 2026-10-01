Текстильщик - Сочи 24 Октября прямая трансляция
24 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
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Составы команд
Текстильщик
Иваново
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|24.10.2016
|Второй дивизион - Запад
|14-й тур
|0 : 4
|28.07.2016
|Второй дивизион - Запад
|2-й тур
|3 : 2
|26.05.2016
|Второй дивизион - Запад
|29-й тур
|1 : 1
|17.10.2015
|Второй дивизион - Запад
|15-й тур
|1 : 0
|17.10.2011
|Второй дивизион - Запад
|35-й тур
|0 : 0
|30.07.2011
|Второй дивизион - Запад
|19-й тур
|0 : 0
|30.04.2011
|Второй дивизион - Запад
|3-й тур
|1 : 1
|28.10.2009
|Второй дивизион - Запад - 2009
|39-й тур
|3 : 4
|18.07.2009
|Второй дивизион - Запад - 2009
|19-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|14
|37
| 2
Повышение
|Сочи
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|14
|27
|5
|Велес
|15
|27
|6
|Урал
|14
|25
|7
|Уфа
|14
|21
|8
|Шинник
|14
|20
|9
|Ротор
|15
|19
|10
|Волга Ул
|15
|18
|11
|Арсенал Т
|14
|16
|12
|Челябинск
|14
|15
|13
|Енисей
|14
|14
|14
|КАМАЗ
|14
|13
|15
|Ленинградец
|14
|13
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|14
|10
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|14
|7
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