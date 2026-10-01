Ковентри Сити - Фулхэм 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Адам Херцег (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Фулхэм
Лондон
|19
|вр
|Карл Рашворт
|4
|зщ
|Бобби Томас
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|5
|пз
|Джек Рудони
|8
|пз
|Калеб Йиренки
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
|49
|нп
|Сидики Шериф
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Альваро Арбелоа
История личных встреч
|10.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 3
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|8
|Эвертон
|7
|10
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ковентри Сити
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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