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Ковентри Сити - Фулхэм 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
24 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Адам Херцег (Англия);
Ковентри Сити
Фулхэм

Стартовый состав
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Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Фулхэм
Лондон
19АнглияврКарл Рашворт
4АнглиязщБобби Томас
3УэльсзщДжей Дасилва
27НидерландызщМилан ван Эвейк
2ЯмайказщИтан Пиннок
6АнглияпзМэтт Граймз
5АнглияпзДжек Рудони
8ГанапзКалеб Йиренки
7ЯпонияпзТацухиро Сакамото
49ФранциянпСидики Шериф
23ГананпБрендон Томас-Асанте
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
14НорвегияпзОскар Бобб
24АнглияпзДжош Кинг
17НигерияпзАлекс Айуоби
7ИспаниянпГонсало Гарсия
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард
ИспанияАльваро Арбелоа
История личных встреч
10.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турФулхэм1 : 3Ковентри Сити
02.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКовентри Сити4 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед710
8 Эвертон710
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ковентри Сити76
18
Зона вылета
Фулхэм75
19
Зона вылета
Ноттингем Форест75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ковентри Сити
0%
Ничья
0%
Фулхэм
0%

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