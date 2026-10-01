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Палмейрас - Ред Булл Брагантино 25 Октября прямая трансляция

25 Октября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 32-й тур
Палмейрас
Ред Булл Брагантино

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Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Браганса
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
Бразилия Вагнер Мансини
История личных встреч
27.04.2026 Бразилия — Серия А 13-й тур Ред Булл Брагантино0 : 1Палмейрас
16.10.2025 Бразилия — Серия А 28-й тур Палмейрас5 : 1Ред Булл Брагантино
19.05.2025 Бразилия — Серия А 9-й тур Ред Булл Брагантино1 : 2Палмейрас
05.10.2024 Бразилия - Серия А 29-й тур Ред Булл Брагантино0 : 0Палмейрас
21.06.2024 Бразилия - Серия А 10-й тур Палмейрас2 : 1Ред Булл Брагантино
02.10.2023 Бразилия - Серия А 25-й тур Ред Булл Брагантино2 : 1Палмейрас
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Палмейрас1 : 1Ред Булл Брагантино
04.09.2022 Бразилия - Серия А 25-й тур Ред Булл Брагантино2 : 2Палмейрас
14.05.2022 Бразилия - Серия А 6-й тур Палмейрас2 : 0Ред Булл Брагантино
10.10.2021 Бразилия - Серия А 25-й тур Палмейрас2 : 4Ред Булл Брагантино
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3167
2 Палмейрас3166
3 Атлетико Паранаэнсе3153
4 Крузейро3151
5 Флуминенсе3151
6 Атлетико Минейро3150
7 Баия3149
8 Сантос3145
9 Сан-Паулу3142
10 Ред Булл Брагантино3141
11 Ботафого3139
12 Коритиба3139
13 Витория3137
14 Мирасол3136
15 Васко да Гама3035
16 Коринтианс3133
17
Зона вылета
Интернасьонал3132
18
Зона вылета
Гремио3131
19
Зона вылета
Ремо3126
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3018
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Палмейрас
0%
Ничья
0%
Брагантино
0%

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