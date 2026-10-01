Палмейрас - Ред Булл Брагантино 25 Октября прямая трансляция
25 Октября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 32-й тур
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Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Браганса
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
|Вагнер Мансини
История личных встреч
|27.04.2026
|Бразилия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|16.10.2025
|Бразилия — Серия А
|28-й тур
|5 : 1
|19.05.2025
|Бразилия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|21.06.2024
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|04.09.2022
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|14.05.2022
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|10.10.2021
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|31
|67
|2
|Палмейрас
|31
|66
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|53
|4
|Крузейро
|31
|51
|5
|Флуминенсе
|31
|51
|6
|Атлетико Минейро
|31
|50
|7
|Баия
|31
|49
|8
|Сантос
|31
|45
|9
|Сан-Паулу
|31
|42
|10
|Ред Булл Брагантино
|31
|41
|11
|Ботафого
|31
|39
|12
|Коритиба
|31
|39
|13
|Витория
|31
|37
|14
|Мирасол
|31
|36
|15
|Васко да Гама
|30
|35
|16
|Коринтианс
|31
|33
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Гремио
|31
|31
| 19
Зона вылета
|Ремо
|31
|26
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|30
|18
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