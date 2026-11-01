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Оренбург - ЦСКА 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Оренбург
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Оренбург4 : 2 ДВЦСКА
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0Оренбург
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург0 : 0ЦСКА
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург0 : 2ЦСКА
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА5 : 1Оренбург
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА1 : 1Оренбург
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА3 : 1Оренбург
25.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1ЦСКА
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа A Оренбург0 : 6ЦСКА
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1328
2 Зенит1227
3 ЦСКА1225
4 Краснодар1223
5 Спартак М1223
6 Оренбург1216
7 Ростов1215
8 Крылья Советов1215
9 Рубин1315
10 Балтика1214
11 Динамо Мх1213
12 Акрон1212
13
Стыковая зона
Локомотив М1211
14
Стыковая зона
Ахмат1311
15
Зона вылета
Родина129
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Оренбург
0%
Ничья
0%
ЦСКА
100%

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