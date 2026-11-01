Оренбург - ЦСКА 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500 01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 13-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Оренбург Оренбург ЦСКА Москва Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Дмитрий Игоревич Игдисамов История личных встреч 11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 4 : 2 ДВ 29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 0 21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0 12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 0 : 2 04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 1 02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1 02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A 3 : 1 25.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 1 26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа A 0 : 6 07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 13 28 2 Зенит 12 27 3 ЦСКА 12 25 4 Краснодар 12 23 5 Спартак М 12 23 6 Оренбург 12 16 7 Ростов 12 15 8 Крылья Советов 12 15 9 Рубин 13 15 10 Балтика 12 14 11 Динамо Мх 12 13 12 Акрон 12 12 13 Стыковая зона Локомотив М 12 11 14 Стыковая зона Ахмат 13 11 15 Зона вылета Родина 12 9 16 Зона вылета Факел 13 6