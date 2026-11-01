Оренбург - ЦСКА 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
|11.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|4 : 2 ДВ
|29.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|21.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|25.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|13
|28
|2
|Зенит
|12
|27
|3
|ЦСКА
|12
|25
|4
|Краснодар
|12
|23
|5
|Спартак М
|12
|23
|6
|Оренбург
|12
|16
|7
|Ростов
|12
|15
|8
|Крылья Советов
|12
|15
|9
|Рубин
|13
|15
|10
|Балтика
|12
|14
|11
|Динамо Мх
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Родина
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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