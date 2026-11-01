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Комо - Венеция 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
01 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Комо
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Комо
Комо
Венеция
Венеция
97 Испания вр Роберт Санчес
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валье
4 Испания зщ Хакобо Рамон
27 Бразилия зщ Ян Коуто
6 Испания пз Луис Милья
10 Аргентина пз Николас Пас
5 Аргентина пз Максимо Перроне
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
8 Франция пз Максанс Какере
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
1 Сербия вр Филип Станкович
15 Бразилия зщ Жуан Жесус
25 Марокко зщ Редуан Халал
3 Бельгия зщ Йоэль Шингтьен
2 Аргентина зщ Матиас Морено
18 Франция пз Антуан Эно
71 Испания пз Кике Перес
19 Швейцария пз Симон Зом
6 США пз Джанлука Бузио
45 Нигерия нп Акор Адамс
29 Германия нп Лион Лаубербах
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Давиде Никола
История личных встреч
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Комо1 : 1Венеция
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Венеция2 : 2Комо
03.03.2024 Италия - Серия B Серия В. 28-й тур Комо2 : 1Венеция
20.08.2023 Италия - Серия B Серия В. 1-й тур Венеция3 : 0Комо
01.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 31-й тур Венеция3 : 2Комо
06.11.2022 Италия - Серия B Серия В. 12-й тур Комо1 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М925
2
Лига чемпионов
Лацио925
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Комо920
5
Лига Европы
Милан918
6
Лига конференций
Фрозиноне917
7 Наполи914
8 Ювентус914
9 Торино913
10 Кальяри913
11 Аталанта911
12 Болонья911
13 Дженоа910
14 Лечче99
15 Сассуоло98
16 Монца97
17 Удинезе95
18
Зона вылета
Парма95
19
Зона вылета
Фиорентина95
20
Зона вылета
Венеция93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Комо
0%
Ничья
0%
Венеция
0%

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