Комо - Венеция 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602 01 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А , 10-й тур Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Комо Комо Венеция Венеция 97 вр Роберт Санчес 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 3 зщ Алекс Валье 4 зщ Хакобо Рамон 27 зщ Ян Коуто 6 пз Луис Милья 10 пз Николас Пас 5 пз Максимо Перроне 7 пз Лукаш Да Кунья 8 пз Максанс Какере 9 нп Анастасиос Дувикас 1 вр Филип Станкович 15 зщ Жуан Жесус 25 зщ Редуан Халал 3 зщ Йоэль Шингтьен 2 зщ Матиас Морено 18 пз Антуан Эно 71 пз Кике Перес 19 пз Симон Зом 6 пз Джанлука Бузио 45 нп Акор Адамс 29 нп Лион Лаубербах Главные тренеры Сеск Фабрегас Давиде Никола История личных встреч 08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1 08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2 03.03.2024 Италия - Серия B Серия В. 28-й тур 2 : 1 20.08.2023 Италия - Серия B Серия В. 1-й тур 3 : 0 01.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 31-й тур 3 : 2 06.11.2022 Италия - Серия B Серия В. 12-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 9 25 2 Лига чемпионов Лацио 9 25 3 Лига чемпионов Рома 9 21 4 Лига чемпионов Комо 9 20 5 Лига Европы Милан 9 18 6 Лига конференций Фрозиноне 9 17 7 Наполи 9 14 8 Ювентус 9 14 9 Торино 9 13 10 Кальяри 9 13 11 Аталанта 9 11 12 Болонья 9 11 13 Дженоа 9 10 14 Лечче 9 9 15 Сассуоло 9 8 16 Монца 9 7 17 Удинезе 9 5 18 Зона вылета Парма 9 5 19 Зона вылета Фиорентина 9 5 20 Зона вылета Венеция 9 3