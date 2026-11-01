Комо - Венеция 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
01 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Комо
Комо
Венеция
Венеция
|97
|вр
|Роберт Санчес
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валье
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|27
|зщ
|Ян Коуто
|6
|пз
|Луис Милья
|10
|пз
|Николас Пас
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|8
|пз
|Максанс Какере
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|25
|зщ
|Редуан Халал
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|2
|зщ
|Матиас Морено
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Симон Зом
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|45
|нп
|Акор Адамс
|29
|нп
|Лион Лаубербах
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Давиде Никола
История личных встреч
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 28-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 31-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|20
| 5
Лига Европы
|Милан
|9
|18
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|9
|17
|7
|Наполи
|9
|14
|8
|Ювентус
|9
|14
|9
|Торино
|9
|13
|10
|Кальяри
|9
|13
|11
|Аталанта
|9
|11
|12
|Болонья
|9
|11
|13
|Дженоа
|9
|10
|14
|Лечче
|9
|9
|15
|Сассуоло
|9
|8
|16
|Монца
|9
|7
|17
|Удинезе
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Парма
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|9
|3
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