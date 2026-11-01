Левый Берег - Буковина 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Остановлен
0 : 1
0'
45'
90'
- 13'Вячеслав Танковский
- 18'Edwin Odinaka
- 24'0:1Виталий Груша
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Левый Берег
Киев
Буковина
Черновцы
|12
|вр
|Роман Жмурко
|2
|зщ
|Oleg Sokolov
|97
|зщ
|Andriy Yakymiv
|13
|зщ
|Ilya Kovalenko
|6
|зщ
|Sidnney
|17
|пз
|Назарий Воробчак
|8
|пз
|Oleg Krivoruchko
|25
|пз
|Сергей Косовский
|15
|пз
|Викентий Волошин
|9
|нп
|Wendell
|20
|нп
|Pape Malik Fall
|94
|вр
|Герман Пеньков
|5
|зщ
|Владислав Приймак
|3
|зщ
|Никита Безуглый
|95
|зщ
|Пётр Стасюк
|25
|пз
|Виталий Груша
|44
|пз
|Вадим Витенчук
|6
|пз
|Вячеслав Танковский
|11
|пз
|Виталий Дахновский
|97
|нп
|Олег Ильин
|18
|нп
|Edwin Odinaka
|7
|нп
|Олег Кожушко
Запасные
|74
|вр
|Денис Игнатенко
|3
|зщ
|Ivan Kotukha
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|14
|зщ
|Северин Татолна
|44
|пз
|Евгений Банада
|90
|пз
|Nicholas Osei Bonsu
|38
|пз
|Cheliadin Artem Hennadiiovych
|10
|пз
|Diego Henrique
|7
|нп
|Дмитрий Шастал
|11
|нп
|Илья Квасница
|21
|нп
|Nazar Voloshyn
|37
|Roman Geresh
|30
|вр
|Данила Каневцев
|4
|зщ
|Тарас Сакив
|10
|пз
|Bogdan Boychuk
|20
|пз
|Максим Задерака
|77
|пз
|Михаэл Клепач
|12
|нп
|Evgeniy Pidlepenets
|21
|нп
|Даниил Кравчук
|70
|нп
|Мор Талла
|1
|Artem Matsyuk
|17
|Fedir Babak
|69
|Eduard Romanets
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|27.10.2026
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
|24.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|19.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|12.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|19.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Полесье
|10
|25
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|9
|21
|4
|Динамо К
|9
|19
|5
|Карпаты
|10
|16
|6
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|7
|Заря
|10
|15
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Черноморец
|10
|9
|10
|Эпицентр
|10
|9
|11
|Буковина
|10
|9
|12
|Верес
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|10
|5
Кто победит?
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