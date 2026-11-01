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Левый Берег - Буковина 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Левый Берег
Остановлен
0 : 1
Буковина

0'
45'
90'
  • 13'
    Вячеслав Танковский
  • 18'
    Edwin Odinaka
  • 24'
    0:1
    Виталий Груша
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Левый Берег
Киев
Буковина
Черновцы
12УкраинаврРоман Жмурко
2УкраиназщOleg Sokolov
97УкраиназщAndriy Yakymiv
13УкраиназщIlya Kovalenko
6Бразилиязщ Sidnney
17УкраинапзНазарий Воробчак
8УкраинапзOleg Krivoruchko
25УкраинапзСергей Косовский
15УкраинапзВикентий Волошин
9Бразилиянп Wendell
20СенегалнпPape Malik Fall
94УкраинаврГерман Пеньков
5УкраиназщВладислав Приймак
3УкраиназщНикита Безуглый
95УкраиназщПётр Стасюк
25УкраинапзВиталий Груша
44УкраинапзВадим Витенчук
6УкраинапзВячеслав Танковский
11УкраинапзВиталий Дахновский
97УкраинанпОлег Ильин
18НигериянпEdwin Odinaka
7УкраинанпОлег Кожушко
Запасные
74УкраинаврДенис Игнатенко
3УкраиназщIvan Kotukha
4УкраиназщВалерий Бондаренко
14ЦАРзщСеверин Татолна
44УкраинапзЕвгений Банада
90ГанапзNicholas Osei Bonsu
38УкраинапзCheliadin Artem Hennadiiovych
10БразилияпзDiego Henrique
7УкраинанпДмитрий Шастал
11УкраинанпИлья Квасница
21УкраинанпNazar Voloshyn
37УкраинаRoman Geresh
30УкраинаврДанила Каневцев
4УкраиназщТарас Сакив
10УкраинапзBogdan Boychuk
20УкраинапзМаксим Задерака
77ХорватияпзМихаэл Клепач
12УкраинанпEvgeniy Pidlepenets
21УкраинанпДаниил Кравчук
70СенегалнпМор Талла
1УкраинаArtem Matsyuk
17УкраинаFedir Babak
69УкраинаEduard Romanets
Главные тренеры
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
27.10.2026Кубок Украины1/8 финалаЛевый Берег0 : 1
24.10.2026Украина — Премьер-лига10-й турЛевый Берег0 : 0
19.10.2026Украина — Премьер-лига9-й тур2 : 1Левый Берег
12.10.2026Украина — Премьер-лига8-й турЛевый Берег1 : 3
19.09.2026Украина — Премьер-лига7-й тур0 : 2Левый Берег
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1128
2
Лига конференций
Полесье1025
3
Лига конференций
Металлист 1925921
4 Динамо К919
5 Карпаты1016
6 ЛНЗ Черкассы1015
7 Заря1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Эпицентр109
11 Буковина109
12 Верес119
13
Стыковая зона
Левый Берег98
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар107
15
Зона вылета
Кривбасс86
16
Зона вылета
Кудровка105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Левый Берег
0%
Ничья
0%
Буковина
0%

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