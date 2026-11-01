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Динамо Мх - Ростов 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
01 Ноября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Динамо Мх
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
02.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо Мх1 : 2Ростов
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ростов0 : 2Динамо Мх
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 1Динамо Мх
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Динамо Мх1 : 1 4 : 2Ростов
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ростов1 : 3Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов2 : 1Динамо Мх
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1Ростов
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов0 : 0Динамо Мх
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов3 : 1Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1328
2 Зенит1227
3 ЦСКА1225
4 Краснодар1223
5 Спартак М1223
6 Оренбург1216
7 Ростов1215
8 Крылья Советов1215
9 Рубин1315
10 Балтика1214
11 Динамо Мх1213
12 Акрон1212
13
Стыковая зона
Локомотив М1211
14
Стыковая зона
Ахмат1311
15
Зона вылета
Родина129
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо Мх
0%
Ничья
0%
Ростов
100%

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