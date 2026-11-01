Динамо Мх - Ростов 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000 01 Ноября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 13-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Динамо Мх Махачкала Ростов Ростов-на-Дону Главные тренеры Вадим Валентинович Евсеев Дмитрий Сергеевич Кириченко История личных встреч 02.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 2 04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 2 25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1 02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 1 : 1 4 : 2 27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 1 : 3 09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1 24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 1 22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0 03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1 06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 13 28 2 Зенит 12 27 3 ЦСКА 12 25 4 Краснодар 12 23 5 Спартак М 12 23 6 Оренбург 12 16 7 Ростов 12 15 8 Крылья Советов 12 15 9 Рубин 13 15 10 Балтика 12 14 11 Динамо Мх 12 13 12 Акрон 12 12 13 Стыковая зона Локомотив М 12 11 14 Стыковая зона Ахмат 13 11 15 Зона вылета Родина 12 9 16 Зона вылета Факел 13 6