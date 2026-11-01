Динамо Мх - Ростов 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
01 Ноября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
|02.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1 4 : 2
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|13
|28
|2
|Зенит
|12
|27
|3
|ЦСКА
|12
|25
|4
|Краснодар
|12
|23
|5
|Спартак М
|12
|23
|6
|Оренбург
|12
|16
|7
|Ростов
|12
|15
|8
|Крылья Советов
|12
|15
|9
|Рубин
|13
|15
|10
|Балтика
|12
|14
|11
|Динамо Мх
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Родина
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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