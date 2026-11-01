Ислочь - Славия-Мозырь 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Ислочь
Минский район
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|20.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|26
|58
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|26
|56
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|26
|55
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|26
|43
|6
|Витебск
|27
|40
|7
|Гомель
|27
|40
|8
|Минск
|26
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|26
|33
|10
|Славия-Мозырь
|26
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|27
|27
|13
|Белшина
|26
|24
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|27
|23
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|27
|21
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|27
|17
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