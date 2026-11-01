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Ислочь - Славия-Мозырь 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Ислочь
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Ислочь
Минский район
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
20.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь0 : 2Ислочь
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 2Славия-Мозырь
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0Славия-Мозырь
07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1Славия-Мозырь
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь0 : 1Ислочь
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 2Славия-Мозырь
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн2658
2
Лига конференций
МЛ Витебск2656
3
Лига конференций
Ислочь2655
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2643
6 Витебск2740
7 Гомель2740
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2633
10 Славия-Мозырь2631
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2727
13 Белшина2624
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ислочь
100%
Ничья
0%
Славия-Мозырь
0%

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