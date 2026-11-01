Ислочь - Славия-Мозырь 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000 01 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 27-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Ислочь Минский район Славия-Мозырь Мозырь История личных встреч 20.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 2 02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1 14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 2 : 2 17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0 07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 2 : 1 24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 1 05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 1 02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 0 : 1 15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 2 18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Динамо Мн 26 58 2 Лига конференций МЛ Витебск 26 56 3 Лига конференций Ислочь 26 55 4 Динамо-Брест 27 50 5 Неман 26 43 6 Витебск 27 40 7 Гомель 27 40 8 Минск 26 34 9 Торпедо-БелАЗ 26 33 10 Славия-Мозырь 26 31 11 Барановичи 27 31 12 Арсенал Дз 27 27 13 Белшина 26 24 14 Стыковая зона Днепр М 27 23 15 Зона вылета БАТЭ 27 21 16 Зона вылета Нафтан 27 17