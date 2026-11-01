Сюник - Ноа 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига , 12-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Сюник Ноа Ереван История личных встреч 02.08.2026 Армения — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ноа 11 28 2 Лига конференций Пюник 12 28 3 Лига конференций Арарат-Армения 11 26 4 Алашкерт 11 22 5 Сардарапат 12 17 6 Урарту 12 16 7 Ширак 12 14 8 Ван 12 11 9 Арарат 11 11 10 Сюник 11 8 11 БКМА 12 8 12 Зона вылета Гандзасар 11 3