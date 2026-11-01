Сюник - Ноа 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Сюник
Ноа
Ереван
История личных встреч
|02.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Пюник
|12
|28
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|11
|26
|4
|Алашкерт
|11
|22
|5
|Сардарапат
|12
|17
|6
|Урарту
|12
|16
|7
|Ширак
|12
|14
|8
|Ван
|12
|11
|9
|Арарат
|11
|11
|10
|Сюник
|11
|8
|11
|БКМА
|12
|8
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|11
|3
Кто победит?
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