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Сюник - Ноа 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Сюник
Ноа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Сюник
Ноа
Ереван
История личных встреч
02.08.2026 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ноа3 : 0Сюник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа1128
2
Лига конференций
Пюник1228
3
Лига конференций
Арарат-Армения1126
4 Алашкерт1122
5 Сардарапат1217
6 Урарту1216
7 Ширак1214
8 Ван1211
9 Арарат1111
10 Сюник118
11 БКМА128
12
Зона вылета
Гандзасар113
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сюник
0%
Ничья
0%
Ноа
0%

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