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ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
01 Ноября 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
ПЕК Зволле
АДО Ден Хааг

Стартовый состав
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Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
АДО Ден Хааг
Гаага
История личных встреч
09.05.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПЕК Зволле0 : 1АДО Ден Хааг
23.12.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турАДО Ден Хааг0 : 2ПЕК Зволле
20.10.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПЕК Зволле3 : 1АДО Ден Хааг
15.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАДО Ден Хааг1 : 0ПЕК Зволле
24.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турПЕК Зволле2 : 3АДО Ден Хааг
22.12.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турАДО Ден Хааг4 : 0ПЕК Зволле
28.10.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПЕК Зволле2 : 0АДО Ден Хааг
21.01.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турАДО Ден Хааг1 : 2ПЕК Зволле
30.09.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПЕК Зволле2 : 1АДО Ден Хааг
19.02.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАДО Ден Хааг0 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1024
2
Лига чемпионов
Аякс1021
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1020
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1020
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1020
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1018
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1015
8 Гронинген1015
9 Гоу Эхед Иглс1014
10 Камбюр1012
11 Утрехт1012
12 НЕК Неймеген1011
13 Эксельсиор1011
14 Спарта109
15 ПЕК Зволле108
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг106
18
Зона вылета
Виллем II102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ПЕК Зволле
0%
Ничья
0%
АДО Ден Хааг
0%

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