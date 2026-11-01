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Динамо Мн - Неман 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
01 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Динамо Мн
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Динамо Мн
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
21.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Неман1 : 3Динамо Мн
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0Динамо Мн
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн0 : 1Неман
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2Неман
11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Неман0 : 0Динамо Мн
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0Динамо Мн
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0Неман
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн2658
2
Лига конференций
МЛ Витебск2656
3
Лига конференций
Ислочь2655
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2643
6 Витебск2740
7 Гомель2740
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2633
10 Славия-Мозырь2631
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2727
13 Белшина2624
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Динамо Мн
100%
Ничья
0%
Неман
0%

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