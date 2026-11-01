Динамо Мн - Неман 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040 01 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 27-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Динамо Мн Минск Неман Гродно История личных встреч 21.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 3 29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0 18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1 01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 2 11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0 23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 1 08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0 17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0 17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 1 29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Динамо Мн 26 58 2 Лига конференций МЛ Витебск 26 56 3 Лига конференций Ислочь 26 55 4 Динамо-Брест 27 50 5 Неман 26 43 6 Витебск 27 40 7 Гомель 27 40 8 Минск 26 34 9 Торпедо-БелАЗ 26 33 10 Славия-Мозырь 26 31 11 Барановичи 27 31 12 Арсенал Дз 27 27 13 Белшина 26 24 14 Стыковая зона Днепр М 27 23 15 Зона вылета БАТЭ 27 21 16 Зона вылета Нафтан 27 17