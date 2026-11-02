Ливерпуль - Арсенал: украшение футбольного уик-энда

Дата публикации: 02-11-2026 20:53

Глобальная беттингокая компания 1xBet рассказывает о центральном матче 9 тура АПЛ, который состоится 1 ноября на «Энфилде».

Шанс для Ливерпуля

В прошлом туре «Красные» прервали 8-матчевую беспроигрышную серию Брайтона (2:0), а Андони Ираола наконец-то добыл для свою первую домашнюю победу в АПЛ 2026/2027. Сложно поверить, но при своих болельщиках Ливерпуль не побеждал в чемпионате с апреля. Единственной тучей в небе над «Энфилдом» в день матча против Брайтона стала травма Флориана Вирца, которая ставит под сомнение участие плеймейкера в важном поединке против Арсенала.

Однако атака «Красных» в надежных руках - у Брадли Баркола 3 гола и 2 ассиста в последних 5 поединках, а Александер Исак впервые с января 2025 года забил в трех матчах АПЛ подряд. Под руководством Ираолы формируется новая ударная связка, которая способна делать разницу против любого соперника.

Победа над Брайтоном показала гибкость Ливерпуля. «Красные» сыграли против главной сенсации старта АПЛ вторым номером: хозяева владели мячом лишь 35,6% игрового времени, но при этом блестяще реализовали свои контратаки. Ливерпуль перестал быть заложником определенного футбольного стиля и может адаптироваться под соперника, используя его слабые стороны.

Арсенал в эпицентре чемпионской гонки

«Канониры» стартовали в чемпионате с 7 побед в 8 матчах и сохранили статус лучшей защиты в Англии, пропустив лишь 5 голов. В прошлом туре они без особого труда сломили сопротивление Эвертона благодаря голам своих центрбеков – Эзри Консы и Габриэла Магальяйнса. Ливерпуль извлек уроки из прежних ошибок: команда пока не пропускала после розыгрыша стандартных положений, однако теперь ее ждет встреча с главным мастером этого жанра.

Накануне поединка с «Красными» у Арсенала возникли кадровые проблемы на флангах атаки: Букайо Сака точно пропустит матч на «Энфилде» из-за травмы, а Христос Цолис только восстановился и едва ли готов выйти в стартовом составе. Эта ситуация станет очередным шансом для Эберечи Эзе и Нони Мадуэке.

У «Канониров» 21 очко после 8 туров и они делят первое место с Манчестер Сити. Для них победа на «Энфилде» имеет большое турнирное значение и позволит не отпустить вперед своего главного конкурента в чемпионской гонке.

Кто победит?

В 5 последних матчах у Ливерпуля и Арсенала по 1 победе, а еще 3 поединка завершились вничью. При этом в АПЛ на «Энфилде» «Канониры» не побеждали с 2020 года, так что поддержка болельщиков может стать Х-фактором в главной битве предстоящего уик-энда.

Однако, учитывая форму команд, травмы и перестройку Ливерпуля, фаворитом поединка выглядят гости. Коэффициент на победу Арсенала - 2.351, на триумф «Красных» - 3.205, а на ничейный исход - 3.59. Минимальный отрыв в котировках подчеркивает непредсказуемость битвы футбольных грандов АПЛ.

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