В субботу, 21 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Парма и Рома. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Симоне Соцца. Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в городе Парма.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Парма (схема 3-4-2-1): Джованни Даффара, Энрико Дельпрато, Мариано Троило, Франко Карбони, Саша Бричги, Венсан Сьерро, Мандела Кейта, Эмануэле Валери, Джованни Фаббиан, Эль-Билаль Туре, Неста Эльфеж.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Рома на сегодняшнюю встречу: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Леонардо Балерди, Марио Эрмосо, Эмануэле Лулли, Брайан Кристанте, Ману Коне, Науэль Молина, Пауло Дибала, Родригу Мора, Дониэлл Мален.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 39-й минуте матча команда Рома открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дониэлл Мален. Счет стал 0:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эмануэле Валери (Парма).
На 54-й минуте поединка команда Парма сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Неста Эльфеж. Счет стал 1:1.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 56-й минуте в составе Рома поле покинул Эмануэле Лулли, а вместо него вышел Уэсли.
На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Леонардо Балерди на поле появился Эван Ндика (Рома).
На 62-й минуте в составе Рома поле покинул Пауло Дибала, а вместо него вышел Матиас Суле.
На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эль-Билаль Туре на поле появился Симоне Лонтани (Парма).
На 67-й минуте в составе Парма поле покинул Джованни Фаббиан, а вместо него вышел Кристиан Ордоньес.
На 68-й минуте поединка команда Рома сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Дониэлл Мален. Счет стал 1:2.
На 71-й минуте поединка команда Рома сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Родригу Мора. Счет стал 1:3.
На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Венсан Сьерро на поле появился Ханс Николусси Кавилья (Парма).
На 75-й минуте в составе Парма поле покинул Саша Бричги, а вместо него вышел Усман Диалло.
На 77-й минуте поединка команда Рома сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Дониэлл Мален. Счет стал 1:4.
На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Науэль Молина на поле появился Константинос Кулиеракис (Рома).
На 84-й минуте в составе Рома поле покинул Родригу Мора, а вместо него вышел Никколо Пизилли.
На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Неста Эльфеж на поле появился Томас де Мартис (Парма).
На 90-й минуте поединка команда Рома сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Дониэлл Мален. Счет стал 1:5.
Итог встречи
На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Парма и Рома завершился с итоговым счетом 1:5 в пользу команды Рома.
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