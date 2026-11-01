Кристал Пэлас - Ливерпуль 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|6
|зщ
|Джейди Канво
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|30
|пз
|Оскар Мингеса
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|42
|пз
|Трейморис Ньони
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Александер Исак
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Андони Ираола
История личных встреч
|25.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|9
|14
|8
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ковентри Сити
|10
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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