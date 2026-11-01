23:34 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Кристал Пэлас - Ливерпуль 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Кристал Пэлас
Ливерпуль

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1АнглияврДин Хендерсон
6ФранциязщДжейди Канво
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщАксель Дисаси
30ИспанияпзОскар Мингеса
18ЯпонияпзДаити Камада
3АнглияпзТайрик Митчелл
20АнглияпзАдам Уортон
23НидерландыпзКвинтен Тимбер
10ИспаниянпЙереми Пино
22НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
1БразилияврАлисон Бекер
33УругвайзщРональд Араухо
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
5ФранциязщЖереми Жаке
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
7ГерманияпзФлориан Вирц
42АнглияпзТрейморис Ньони
18НидерландыпзКоди Гакпо
9ШвециянпАлександер Исак
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
25.04.2026Англия — Премьер-лига34-й турЛиверпуль3 : 1Кристал Пэлас
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаЛиверпуль0 : 3Кристал Пэлас
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турКристал Пэлас2 : 1Ливерпуль
10.08.2025Суперкубок Англии — 2025ФиналКристал Пэлас2 : 2 3 : 2Ливерпуль
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й турЛиверпуль1 : 1Кристал Пэлас
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турКристал Пэлас0 : 1Ливерпуль
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турЛиверпуль0 : 1Кристал Пэлас
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас0 : 0Ливерпуль
15.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль1 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1027
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Эвертон1016
6
Лига Европы
Ливерпуль915
7
Лига конференций
Брентфорд914
8 Лидс Юнайтед1014
9 Борнмут912
10 Тоттенхэм Хотспур1012
11 Ньюкасл Юнайтед1012
12 Астон Вилла912
13 Халл Сити1011
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм1010
16 Ковентри Сити109
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кристал Пэлас
100%
Ничья
0%
Ливерпуль
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close