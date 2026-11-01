Минск - Динамо-Брест 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000 08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 28-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Минск Минск Динамо-Брест Брест История личных встреч 27.06.2026 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 0 03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0 26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 3 17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 5 : 0 24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 2 14.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 3 : 0 29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 1 02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0 02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 1 23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов МЛ Витебск 28 62 2 Лига конференций Ислочь 28 61 3 Лига конференций Динамо Мн 28 61 4 Динамо-Брест 27 50 5 Неман 27 46 6 Гомель 28 43 7 Витебск 28 40 8 Торпедо-БелАЗ 28 36 9 Минск 27 34 10 Славия-Мозырь 27 31 11 Барановичи 27 31 12 Арсенал Дз 28 27 13 Белшина 28 24 14 Стыковая зона БАТЭ 28 24 15 Зона вылета Днепр М 27 23 16 Зона вылета Нафтан 28 17