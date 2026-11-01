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Минск - Динамо-Брест 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Минск
Динамо-Брест

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Минск
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
27.06.2026 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест0 : 0Минск
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Минск1 : 0Динамо-Брест
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 3Динамо-Брест
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест5 : 0Минск
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Минск3 : 2Динамо-Брест
14.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 0Минск
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 1Динамо-Брест
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0Минск
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 1Минск
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск2 : 0Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2862
2
Лига конференций
Ислочь2861
3
Лига конференций
Динамо Мн2861
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2746
6 Гомель2843
7 Витебск2840
8 Торпедо-БелАЗ2836
9 Минск2734
10 Славия-Мозырь2731
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2827
13 Белшина2824
14
Стыковая зона
БАТЭ2824
15
Зона вылета
Днепр М2723
16
Зона вылета
Нафтан2817
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Минск
100%
Ничья
0%
Динамо-Брест
0%

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