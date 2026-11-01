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Ренн - Лилль 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ренн
Лилль

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
16 Франция вр Николя Леметр
48 Марокко зщ Абдельхамид Аит Будлал
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
24 Франция зщ Антони Руо
18 Камерун зщ Махамаду Нагида
14 США зщ Брайан Рейнольдс
17 Польша пз Себастьян Шиманьски
21 Франция пз Валентин Ронжье
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
22 Сенегал нп Булайе Диа
1 Турция вр Берке Озер
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
23 Франция зщ Танги Ньянзу
17 ДР Конго пз Нгалайель Мукау
14 Дания пз Мауритс Кьергор
21 Франция пз Бенжамен Андре
8 Франция пз Этан Мбаппе
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
35 Гвинея нп Сориба Диаун
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Италия Давиде Анчелотти
История личных встреч
15.03.2026 Франция — Лига 1 26-й тур Ренн1 : 2Лилль
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Лилль0 : 2Ренн
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ренн0 : 2Лилль
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Лилль1 : 0Ренн
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 2Ренн
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн2 : 2Лилль
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Ренн1 : 3Лилль
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Лилль1 : 1Ренн
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Лилль2 : 2Ренн
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Ренн1 : 2Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Тулуза1013
11 Брест912
12 Лорьян912
13 Страсбург1010
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ренн
0%
Ничья
0%
Лилль
0%

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