Ренн - Лилль 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Николя Леметр
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|24
|зщ
|Антони Руо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|22
|нп
|Булайе Диа
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|35
|нп
|Сориба Диаун
Главные тренеры
|Франк Эз
|Давиде Анчелотти
История личных встреч
|15.03.2026
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Тулуза
|10
|13
|11
|Брест
|9
|12
|12
|Лорьян
|9
|12
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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