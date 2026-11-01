Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|20
|зщ
|Коштинья
|5
|зщ
|Льюис Данк
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|14
|пз
|Чема Андрес
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|27
|пз
|Витали Янельт
|11
|пз
|Данго Уаттара
|7
|пз
|Кевин Шаде
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 2
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|9
|14
|8
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ковентри Сити
|10
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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