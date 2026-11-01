Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872 08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Брентфорд Лондон 1 вр Барт Вербрюгген 44 зщ Лука Вушкович 21 зщ Оливье Боскальи 20 зщ Коштинья 5 зщ Льюис Данк 25 пз Диего Гомес 29 пз Максим Де Кёйпер 14 пз Чема Андрес 13 пз Паскаль Грос 26 пз Ясин Аяри 19 нп Харалампос Костулас 1 вр Кивин Келлехер 33 зщ Микаель Кайоде 20 зщ Кристоффер Аер 4 зщ Сепп ван ден Берг 23 зщ Кин Льюис-Поттер 18 пз Мамаду Сангаре 27 пз Витали Янельт 11 пз Данго Уаттара 7 пз Кевин Шаде 6 пз Егор Ярмолюк 9 нп Игор Тьяго Главные тренеры Фабиан Марк Хюрцелер Кит Эндрюс История личных встреч 21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 2 22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 1 19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур 4 : 2 27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0 03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 0 : 0 06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 2 : 1 01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур 3 : 3 14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур 2 : 0 26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур 2 : 0 11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Манчестер Сити 9 21 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 9 19 4 Лига чемпионов Челси 9 16 5 Лига Европы Эвертон 10 16 6 Лига Европы Ливерпуль 9 15 7 Лига конференций Брентфорд 9 14 8 Лидс Юнайтед 10 14 9 Борнмут 9 12 10 Тоттенхэм Хотспур 10 12 11 Ньюкасл Юнайтед 10 12 12 Астон Вилла 9 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 9 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ковентри Сити 10 9 17 Манчестер Юнайтед 9 7 18 Зона вылета Кристал Пэлас 9 7 19 Зона вылета Ноттингем Форест 9 6 20 Зона вылета Сандерленд 9 5