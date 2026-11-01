23:33 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Брентфорд

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
21 Франция зщ Оливье Боскальи
20 Португалия зщ Коштинья
5 Англия зщ Льюис Данк
25 Парагвай пз Диего Гомес
29 Бельгия пз Максим Де Кёйпер
14 Испания пз Чема Андрес
13 Германия пз Паскаль Грос
26 Швеция пз Ясин Аяри
19 Греция нп Харалампос Костулас
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
33 Италия зщ Микаель Кайоде
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
23 Англия зщ Кин Льюис-Поттер
18 Мали пз Мамаду Сангаре
27 Германия пз Витали Янельт
11 Буркина-Фасо пз Данго Уаттара
7 Германия пз Кевин Шаде
6 Украина пз Егор Ярмолюк
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Брентфорд4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Брентфорд
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Брентфорд
14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1027
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Эвертон1016
6
Лига Европы
Ливерпуль915
7
Лига конференций
Брентфорд914
8 Лидс Юнайтед1014
9 Борнмут912
10 Тоттенхэм Хотспур1012
11 Ньюкасл Юнайтед1012
12 Астон Вилла912
13 Халл Сити1011
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм1010
16 Ковентри Сити109
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брайтон
0%
Ничья
0%
Брентфорд
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close