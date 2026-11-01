Кёльн - Байер 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
08 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Кёльн
Кёльн
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|22
|зщ
|Джамай Симпсон-Пьюзи
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|37
|пз
|Линтон Майна
|23
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
|3
|пз
|Борна Соса
|5
|пз
|Том Краус
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|47
|нп
|Майки Мур
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|25.04.2026
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|03.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|9
|Гамбург
|9
|12
|10
|Майнц
|9
|10
|11
|Падерборн 07
|9
|10
|12
|Аугсбург
|9
|9
|13
|Штутгарт
|8
|9
|14
|Хоффенхайм
|8
|9
|15
|Кёльн
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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