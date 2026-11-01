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Кёльн - Байер 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
08 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Кёльн
Байер

Стартовый состав
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Составы команд
Кёльн
Кёльн
Байер
Леверкузен
1ГерманияврМарвин Швебе
2ШвейцариязщЖоэль Шмид
22АнглиязщДжамай Симпсон-Пьюзи
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
37ГерманияпзЛинтон Майна
23АвстралияпзПол Окон-Энгстлер
3ХорватияпзБорна Соса
5ГерманияпзТом Краус
30ГерманияпзМариус Бюльтер
10ГерманияпзСаид Эль-Мала
47АнглиянпМайки Мур
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
2АргентиназщФакундо Медина
17ИспаниязщЛукас Васкес
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
25.04.2026Германия — Бундеслига31-й турКёльн1 : 2Байер
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБайер2 : 0Кёльн
05.02.2025Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2 ДВКёльн
03.03.2024Германия — Бундеслига24-й турКёльн0 : 2Байер
08.10.2023Германия — Бундеслига7-й турБайер3 : 0Кёльн
05.05.2023Германия — Бундеслига31-й турБайер1 : 2Кёльн
09.11.2022Германия — Бундеслига14-й турКёльн1 : 2Байер
13.03.2022Германия - Бундеслига26-й турБайер0 : 1Кёльн
24.10.2021Германия - Бундеслига9-й турКёльн2 : 2Байер
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБайер3 : 0Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария921
2
Лига чемпионов
Боруссия Д921
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг918
4
Лига чемпионов
Фрайбург816
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг913
8 Айнтрахт Ф912
9 Гамбург912
10 Майнц910
11 Падерборн 07910
12 Аугсбург99
13 Штутгарт89
14 Хоффенхайм89
15 Кёльн89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М94
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кёльн
0%
Ничья
0%
Байер
0%

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