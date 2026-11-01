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Ипсвич Таун - Борнмут 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ипсвич Таун
Борнмут

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Борнмут
Борнмут
28 Англия вр Кристиан Уолтон
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Марокко зщ Исса Диоп
3 Англия зщ Лейф Дэвис
42 Кот-д&#039;Ивуар пз Абдул Уаттара
12 Португалия пз Флорентину
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
11 Англия пз Джейден Филоген
19 Бразилия нп Эмерсонн
7 Гана нп Абдул Фатаву
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
5 Англия зщ Джеймс Хилл
14 Португалия зщ Антониу Силва
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
37 Бразилия пз Райан
16 Англия пз Маркус Таверньер
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
4 Англия пз Льюис Кук
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Германия Марко Розе
История личных встреч
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 2Ипсвич Таун
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ипсвич Таун1 : 2Борнмут
03.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун1 : 1Борнмут
22.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Борнмут2 : 2Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1027
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Эвертон1016
6
Лига Европы
Ливерпуль915
7
Лига конференций
Брентфорд914
8 Лидс Юнайтед1014
9 Борнмут912
10 Тоттенхэм Хотспур1012
11 Ньюкасл Юнайтед1012
12 Астон Вилла912
13 Халл Сити1011
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм1010
16 Ковентри Сити109
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ипсвич Таун
0%
Ничья
0%
Борнмут
0%

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