Ипсвич Таун - Борнмут 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311 08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Ипсвич Таун Ипсвич Борнмут Борнмут 28 вр Кристиан Уолтон 26 зщ Дара О'Ши 6 зщ Исса Диоп 3 зщ Лейф Дэвис 42 пз Абдул Уаттара 12 пз Флорентину 25 пз Эксекиэль Паласиос 10 пз Хулио Энсисо 11 пз Джейден Филоген 19 нп Эмерсонн 7 нп Абдул Фатаву 1 вр Джордже Петрович 15 зщ Адам Смит 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 3 зщ Адриен Трюффер 12 пз Тайлер Адамс 37 пз Райан 16 пз Маркус Таверньер 19 пз Джастин Клюйверт 4 пз Льюис Кук 9 нп Эванилсон Главные тренеры Гари О'Нил Марко Розе История личных встреч 02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 2 08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2 03.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 1 22.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Манчестер Сити 9 21 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 9 19 4 Лига чемпионов Челси 9 16 5 Лига Европы Эвертон 10 16 6 Лига Европы Ливерпуль 9 15 7 Лига конференций Брентфорд 9 14 8 Лидс Юнайтед 10 14 9 Борнмут 9 12 10 Тоттенхэм Хотспур 10 12 11 Ньюкасл Юнайтед 10 12 12 Астон Вилла 9 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 9 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ковентри Сити 10 9 17 Манчестер Юнайтед 9 7 18 Зона вылета Кристал Пэлас 9 7 19 Зона вылета Ноттингем Форест 9 6 20 Зона вылета Сандерленд 9 5