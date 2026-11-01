Ипсвич Таун - Борнмут 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Борнмут
Борнмут
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|12
|пз
|Флорентину
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|11
|пз
|Джейден Филоген
|19
|нп
|Эмерсонн
|7
|нп
|Абдул Фатаву
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|37
|пз
|Райан
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|4
|пз
|Льюис Кук
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Марко Розе
История личных встреч
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|22.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|9
|14
|8
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ковентри Сити
|10
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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