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Ягеллония - ГКС Катовице 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
08 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Ягеллония
ГКС Катовице

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Ягеллония
Белосток
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
17.05.2026 Польша — Экстракласса 33-й тур ГКС Катовице2 : 2Ягеллония
17.03.2026 Польша — Экстракласса 16-й тур Ягеллония2 : 1ГКС Катовице
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония1 : 0ГКС Катовице
25.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур ГКС Катовице3 : 1Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Висла Кр1424
6 Заглембе Л1322
7 Пяст1422
8 ГКС Катовице1321
9 Мотор1419
10 Ягеллония1218
11 Корона1418
12 Висла Плоцк1315
13 Радомяк1414
14 Краковия1412
15 Видзев1311
16
Зона вылета
Шлёнск1410
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ягеллония
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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