Ягеллония - ГКС Катовице 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372 08 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса , 14-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Ягеллония Белосток ГКС Катовице Катовице Главные тренеры Адриан Семенец История личных встреч 17.05.2026 Польша — Экстракласса 33-й тур 2 : 2 17.03.2026 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 1 02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 0 25.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лех П 12 31 2 Лига чемпионов Гурник З 13 28 3 Лига Европы Легия 13 24 4 Лига конференций Погонь 12 24 5 Висла Кр 14 24 6 Заглембе Л 13 22 7 Пяст 14 22 8 ГКС Катовице 13 21 9 Мотор 14 19 10 Ягеллония 12 18 11 Корона 14 18 12 Висла Плоцк 13 15 13 Радомяк 14 14 14 Краковия 14 12 15 Видзев 13 11 16 Зона вылета Шлёнск 14 10 17 Зона вылета Ракув 13 9 18 Зона вылета Вечиста Краков 13 8