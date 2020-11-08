Монца - Аталанта 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Клаудио Аллегрета (Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Монца
Монца
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|47
|нп
|Дани Мота
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|46
|нп
|Джей Робинсон
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|40
|зщ
|Реля Обрич
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Джонатан Роу
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|90
|нп
|Никола Крстович
|59
|нп
|Никола Залевски
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 4
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Кальяри
|11
|16
|9
|Наполи
|10
|14
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Дженоа
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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