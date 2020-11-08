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Монца - Аталанта 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Клаудио Аллегрета (Италия);
Монца
Аталанта

Стартовый состав
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Составы команд
Монца
Монца
Аталанта
Бергамо
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
60ИталиязщЭдди Куадио
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
3ИталиязщЛоренсо Луккези
19ИталияпзСамуэле Биринделли
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
47ПортугалиянпДани Мота
9ПортугалиянпГуштаву Варела
46АнглиянпДжей Робинсон
29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
40СловениязщРеля Обрич
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
8ХорватияпзМарио Пашалич
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11АнглияпзДжонатан Роу
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
90ЧерногориянпНикола Крстович
59ПольшанпНикола Залевски
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
04.05.2025Италия — Серия А35-й турМонца0 : 4Аталанта
30.10.2024Италия — Серия А10-й турАталанта2 : 0Монца
21.04.2024Италия - Серия А33-й турМонца1 : 2Аталанта
02.09.2023Италия - Серия А3-й турАталанта3 : 0Монца
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турАталанта5 : 2Монца
05.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турМонца0 : 2Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1120
7 Ювентус1017
8 Кальяри1116
9 Наполи1014
10 Торино1114
11 Болонья1014
12 Дженоа1013
13 Аталанта1011
14 Лечче1110
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Венеция116
20
Зона вылета
Удинезе115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монца
0%
Ничья
0%
Аталанта
0%

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