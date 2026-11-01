Дженоа - Милан 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Санхун Диавара
|34
|зщ
|Марио Хила
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|80
|пз
|Юнус Муса
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|22
|нп
|Диегу Морейра
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Рубен Аморим
История личных встреч
|17.05.2026
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|05.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|15.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Кальяри
|11
|16
|9
|Наполи
|10
|14
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Дженоа
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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