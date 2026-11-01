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Дженоа - Милан 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Дженоа
Милан

Стартовый состав
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Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
32ДанияпзМортен Френнруп
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
8ИталияпзТоммазо Бальданци
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
13ФранциязщСанхун Диавара
34ИспаниязщМарио Хила
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
80СШАпзЮнус Муса
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
22БельгиянпДиегу Морейра
11СШАнпКристиан Пулишич
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
17.05.2026Италия — Серия А37-й турДженоа1 : 2Милан
08.01.2026Италия — Серия А19-й турМилан1 : 1Дженоа
05.05.2025Италия — Серия А35-й турДженоа1 : 2Милан
15.12.2024Италия — Серия А16-й турМилан0 : 0Дженоа
05.05.2024Италия - Серия А35-й турМилан3 : 3Дженоа
07.10.2023Италия - Серия А8-й турДженоа0 : 1Милан
15.04.2022Италия - Серия А33-й турМилан2 : 0Дженоа
13.01.2022Кубок Италии1/8 финалаМилан3 : 1 ДВДженоа
01.12.2021Италия - Серия А15-й турДженоа0 : 3Милан
18.04.2021Италия - Серия А31-й турМилан2 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1120
7 Ювентус1017
8 Кальяри1116
9 Наполи1014
10 Торино1114
11 Болонья1014
12 Дженоа1013
13 Аталанта1011
14 Лечче1110
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Венеция116
20
Зона вылета
Удинезе115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Дженоа
0%
Ничья
0%
Милан
0%

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