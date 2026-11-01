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Сандерленд - Челси 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Сандерленд
Челси

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Челси
Лондон
22 Нидерланды вр Робин Руфс
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
13 Англия зщ Люк О'Найен
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
20 Франция зщ Норди Мукиэле
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
27 ДР Конго пз Ноа Садики
34 Швейцария пз Гранит Джака
28 Франция пз Энцо Ле Фе
10 Эквадор пз Нильсон Ангуло
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
3 Франция зщ Уэсли Фофана
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
6 Англия зщ Ливай Колуилл
29 Испания зщ Пеп Чаварриа
10 Англия пз Коул Палмер
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
7 Португалия пз Педру Нету
14 Англия пз Джордан Хендерсон
41 Бразилия нп Эстевао
17 Англия нп Морган Роджерс
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур Сандерленд2 : 1Челси
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси1 : 2Сандерленд
21.05.2017 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси5 : 1Сандерленд
14.12.2016 Англия - Премьер-лига 16-й тур Сандерленд0 : 1Челси
07.05.2016 Англия - Премьер-лига 37-й тур Сандерленд3 : 2Челси
19.12.2015 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси3 : 1Сандерленд
24.05.2015 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси3 : 1Сандерленд
29.11.2014 Англия - Премьер-лига 13-й тур Сандерленд0 : 0Челси
19.04.2014 Англия - Премьер-лига 35-й тур Челси1 : 2Сандерленд
17.12.2013 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Сандерленд2 : 1 ДВЧелси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1027
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Эвертон1016
6
Лига Европы
Ливерпуль915
7
Лига конференций
Брентфорд914
8 Лидс Юнайтед1014
9 Борнмут912
10 Тоттенхэм Хотспур1012
11 Ньюкасл Юнайтед1012
12 Астон Вилла912
13 Халл Сити1011
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм1010
16 Ковентри Сити109
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сандерленд
0%
Ничья
0%
Челси
0%

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