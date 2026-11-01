Сандерленд - Челси 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000 08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сандерленд Сандерленд Челси Лондон 22 вр Робин Руфс 32 зщ Трай Хам 13 зщ Люк О'Найен 17 зщ Рейнилду Мандава 20 зщ Норди Мукиэле 12 зщ Тома Мёнье 27 пз Ноа Садики 34 пз Гранит Джака 28 пз Энцо Ле Фе 10 пз Нильсон Ангуло 9 нп Брайан Бробби 1 вр Эмилиано Мартинес 3 зщ Уэсли Фофана 34 зщ Джош Ачимпонг 6 зщ Ливай Колуилл 29 зщ Пеп Чаварриа 10 пз Коул Палмер 45 пз Ромео Лавиа 7 пз Педру Нету 14 пз Джордан Хендерсон 41 нп Эстевао 17 нп Морган Роджерс Главные тренеры Режис Ле Брис Хаби Алонсо История личных встреч 24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 1 25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2 21.05.2017 Англия - Премьер-лига 38-й тур 5 : 1 14.12.2016 Англия - Премьер-лига 16-й тур 0 : 1 07.05.2016 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 2 19.12.2015 Англия - Премьер-лига 17-й тур 3 : 1 24.05.2015 Англия - Премьер-лига 38-й тур 3 : 1 29.11.2014 Англия - Премьер-лига 13-й тур 0 : 0 19.04.2014 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 2 17.12.2013 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 2 : 1 ДВ Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Манчестер Сити 9 21 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 9 19 4 Лига чемпионов Челси 9 16 5 Лига Европы Эвертон 10 16 6 Лига Европы Ливерпуль 9 15 7 Лига конференций Брентфорд 9 14 8 Лидс Юнайтед 10 14 9 Борнмут 9 12 10 Тоттенхэм Хотспур 10 12 11 Ньюкасл Юнайтед 10 12 12 Астон Вилла 9 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 9 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ковентри Сити 10 9 17 Манчестер Юнайтед 9 7 18 Зона вылета Кристал Пэлас 9 7 19 Зона вылета Ноттингем Форест 9 6 20 Зона вылета Сандерленд 9 5