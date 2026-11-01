Сандерленд - Челси 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
08 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Челси
Лондон
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|27
|пз
|Ноа Садики
|34
|пз
|Гранит Джака
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|10
|пз
|Коул Палмер
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|7
|пз
|Педру Нету
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|41
|нп
|Эстевао
|17
|нп
|Морган Роджерс
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|07.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|19.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|29.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|17.12.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|9
|14
|8
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ковентри Сити
|10
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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