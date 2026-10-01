Генчлербирлиги - Галатасарай 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Эрьяман (Анкара, Турция), вместимость: 20560
17 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
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Составы команд
Генчлербирлиги
Анкара
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Бернд Шторк
|Бернд Шторк
|Бернд Шторк
|Окан Бурук
История личных встреч
|22.04.2026
|Кубок Турции
|1/4 финала
|0 : 2
|18.04.2026
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 2
|02.05.2021
|Турция - Суперлига
|39-й тур
|0 : 2
|09.01.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|6 : 0
|01.03.2020
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|3 : 0
|05.10.2019
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|0 : 0
|09.04.2018
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|03.11.2017
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|5 : 1
|11.03.2017
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Бешикташ
|7
|15
| 3
Лига Европы
|Амед
|7
|14
| 4
Лига конференций
|Фенербахче
|7
|13
|5
|Трабзонспор
|7
|13
|6
|Коджаэлиспор
|7
|12
|7
|Аланьяспор
|7
|12
|8
|Касымпаша
|7
|10
|9
|Ризеспор
|7
|10
|10
|Чорум
|7
|10
|11
|Истанбул Башакшехир
|7
|8
|12
|Эрзурумспор
|7
|8
|13
|Генчлербирлиги
|7
|8
|14
|Газиантеп
|7
|8
|15
|Гёзтепе
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Коньяспор
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|7
|3
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