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Генчлербирлиги - Галатасарай 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Эрьяман (Анкара, Турция), вместимость: 20560
17 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Генчлербирлиги
Галатасарай

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Составы команд
Генчлербирлиги
Анкара
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Германия Бернд Шторк
Германия Бернд Шторк
Германия Бернд Шторк
Турция Окан Бурук
История личных встреч
22.04.2026 Кубок Турции 1/4 финала Галатасарай0 : 2Генчлербирлиги
18.04.2026 Турция — Суперлига 30-й тур Генчлербирлиги1 : 2Галатасарай
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Галатасарай3 : 2Генчлербирлиги
02.05.2021 Турция - Суперлига 39-й тур Генчлербирлиги0 : 2Галатасарай
09.01.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Галатасарай6 : 0Генчлербирлиги
01.03.2020 Турция - Суперлига 24-й тур Галатасарай3 : 0Генчлербирлиги
05.10.2019 Турция - Суперлига 7-й тур Генчлербирлиги0 : 0Галатасарай
09.04.2018 Турция - Суперлига 28-й тур Генчлербирлиги1 : 0Галатасарай
03.11.2017 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай5 : 1Генчлербирлиги
11.03.2017 Турция - Суперлига 24-й тур Галатасарай3 : 2Генчлербирлиги
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай716
2
Лига чемпионов
Бешикташ715
3
Лига Европы
Амед714
4
Лига конференций
Фенербахче713
5 Трабзонспор713
6 Коджаэлиспор712
7 Аланьяспор712
8 Касымпаша710
9 Ризеспор710
10 Чорум710
11 Истанбул Башакшехир78
12 Эрзурумспор78
13 Генчлербирлиги78
14 Газиантеп78
15 Гёзтепе76
16
Зона вылета
Коньяспор75
17
Зона вылета
Самсунспор74
18
Зона вылета
Эюпспор73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Генчлербирлиги
0%
Ничья
0%
Галатасарай
0%

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