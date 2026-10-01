Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|37
|зщ
|Амар Дедич
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|67
|пз
|Льюис Майли
|11
|пз
|Харви Барнс
|9
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|20
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|8
|пз
|Бубакар Камара
|35
|пз
|Жоао Гомес
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|11
|нп
|Николас Джексон
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|Унаи Эмери
История личных встреч
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|6
|10
| 6
Лига Европы
|Челси
|6
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|8
|Халл Сити
|6
|9
|9
|Ливерпуль
|6
|9
|10
|Ипсвич Таун
|6
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|14
|Ковентри Сити
|6
|6
|15
|Ноттингем Форест
|6
|5
|16
|Астон Вилла
|6
|5
|17
|Сандерленд
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Фулхэм
|6
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков