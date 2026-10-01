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Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла

Стартовый состав
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Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
21 Чехия вр Лукаш Горничек
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
37 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
6 Испания пз Нико Гонсалес
67 Англия пз Льюис Майли
11 Англия пз Харви Барнс
9 ДР Конго пз Йоан Висса
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
20 Бельгия нп Матиас Фернандес-Пардо
1 Япония вр Дзион Судзуки
2 Польша зщ Мэтти Кэш
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Англия зщ Тайрон Мингз
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
8 Франция пз Бубакар Камара
35 Бразилия пз Жоао Гомес
10 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
11 Сенегал нп Николас Джексон
19 Сенегал нп Ибрагим Мбайе
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Маттиас Яйссле
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла1 : 3Ньюкасл Юнайтед
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Астон Вилла
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Астон Вилла0 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла4 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Астон Вилла
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Астон Вилла
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла3 : 0Ньюкасл Юнайтед
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Астон Вилла
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити618
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Брентфорд610
5
Лига Европы
Эвертон610
6
Лига Европы
Челси610
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед69
8 Халл Сити69
9 Ливерпуль69
10 Ипсвич Таун69
11 Ньюкасл Юнайтед68
12 Кристал Пэлас67
13 Манчестер Юнайтед66
14 Ковентри Сити66
15 Ноттингем Форест65
16 Астон Вилла65
17 Сандерленд64
18
Зона вылета
Борнмут63
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
20
Зона вылета
Фулхэм62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ньюкасл
0%
Ничья
0%
Астон Вилла
0%

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