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Фенербахче - Аланьяспор 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
17 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Фенербахче
Аланьяспор

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Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
18.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Аланьяспор2 : 3Фенербахче
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 2Аланьяспор
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Аланьяспор0 : 2Фенербахче
30.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче3 : 0Аланьяспор
11.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Фенербахче2 : 2Аланьяспор
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Аланьяспор0 : 1Фенербахче
19.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор1 : 3Фенербахче
18.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Аланьяспор
13.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Аланьяспор2 : 5Фенербахче
24.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче1 : 2Аланьяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай716
2
Лига чемпионов
Бешикташ715
3
Лига Европы
Амед714
4
Лига конференций
Фенербахче713
5 Трабзонспор713
6 Коджаэлиспор712
7 Аланьяспор712
8 Касымпаша710
9 Ризеспор710
10 Чорум710
11 Истанбул Башакшехир78
12 Эрзурумспор78
13 Генчлербирлиги78
14 Газиантеп78
15 Гёзтепе76
16
Зона вылета
Коньяспор75
17
Зона вылета
Самсунспор74
18
Зона вылета
Эюпспор73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фенербахче
0%
Ничья
0%
Аланьяспор
0%

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