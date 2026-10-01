Фенербахче - Аланьяспор 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
17 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
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Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Жоау Перейра
История личных встреч
|18.01.2026
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 3
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|18.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|13.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 5
|24.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Бешикташ
|7
|15
| 3
Лига Европы
|Амед
|7
|14
| 4
Лига конференций
|Фенербахче
|7
|13
|5
|Трабзонспор
|7
|13
|6
|Коджаэлиспор
|7
|12
|7
|Аланьяспор
|7
|12
|8
|Касымпаша
|7
|10
|9
|Ризеспор
|7
|10
|10
|Чорум
|7
|10
|11
|Истанбул Башакшехир
|7
|8
|12
|Эрзурумспор
|7
|8
|13
|Генчлербирлиги
|7
|8
|14
|Газиантеп
|7
|8
|15
|Гёзтепе
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Коньяспор
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|7
|3
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