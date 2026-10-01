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Динамо Мх - Акрон 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Динамо Мх
Акрон

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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
СербияСрджан Благоевич
История личных встреч
23.04.2026Мир Российская Премьер-лига26-й турАкрон1 : 1Динамо Мх
08.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турДинамо Мх1 : 1Акрон
02.05.2025Мир Российская Премьер-лига27-й турАкрон1 : 0Динамо Мх
26.10.2024Мир Российская Премьер-лига13-й турДинамо Мх1 : 1Акрон
12.05.2024Россия — Мелбет Первая лига32-й турАкрон3 : 1Динамо Мх
08.10.2023Россия — Мелбет Первая лига13-й турДинамо Мх0 : 1Акрон
26.03.2023Россия — Мелбет Первая лига24-й турАкрон2 : 0Динамо Мх
04.09.2022Россия — Мелбет Первая лига8-й турДинамо Мх1 : 1Акрон
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1022
2 ЦСКА1022
3 Зенит1021
4 Краснодар1021
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1012
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1012
11 Ахмат1011
12 Ростов1011
13
Стыковая зона
Локомотив М1010
14
Стыковая зона
Акрон108
15
Зона вылета
Родина105
16
Зона вылета
Факел103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мх
0%
Ничья
0%
Акрон
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