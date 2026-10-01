Динамо Мх - Акрон 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|23.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|02.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|26.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|10
|22
|2
|ЦСКА
|10
|22
|3
|Зенит
|10
|21
|4
|Краснодар
|10
|21
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|10
|12
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ахмат
|10
|11
|12
|Ростов
|10
|11
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|10
|10
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Родина
|10
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|10
|3
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