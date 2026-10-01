Болонья - Интер М 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
17 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
|25
|вр
|Массимо Пессина
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|3
|зщ
|Артюр Теат
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|4
|пз
|Томмазо Побега
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|32
|пз
|Федерико Димарко
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|23
|пз
|Николо Барелла
|11
|пз
|Луис Энрике
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Кристиан Киву
История личных встреч
|23.05.2026
|Италия — Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Милан
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|6
|11
|7
|Комо
|6
|11
|8
|Наполи
|6
|10
|9
|Фрозиноне
|6
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|6
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|6
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|6
|0
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