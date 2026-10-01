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Болонья - Интер М 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
17 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Болонья
Интер М

Стартовый состав
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Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
25ИталияврМассимо Пессина
36ИталиязщМаттео Дармиан
20ИталиязщНадир Цортеа
33ИспаниязщХуан Миранда
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
3БельгиязщАртюр Теат
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
4ИталияпзТоммазо Побега
10ИталияпзФедерико Бернардески
91ИталиянпРоберто Пикколи
28ИталиянпНиколо Камбьяги
1ИспанияврХосеп Мартинес
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
32ИталияпзФедерико Димарко
22АрменияпзГенрих Мхитарян
23ИталияпзНиколо Барелла
11БразилияпзЛуис Энрике
7ПольшапзПётр Зелиньски
9ФранциянпМаркус Тюрам
94ИталиянпФранческо Эспозито
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
23.05.2026Италия — Серия А38-й турБолонья3 : 3Интер М
04.01.2026Италия — Серия А18-й турИнтер М3 : 1Болонья
19.12.2025Суперкубок Италии1/2 финалаБолонья1 : 1 3 : 2Интер М
20.04.2025Италия — Серия А33-й турБолонья1 : 0Интер М
15.01.2025Италия — Серия А19-й турИнтер М2 : 2Болонья
09.03.2024Италия - Серия А28-й турБолонья0 : 1Интер М
20.12.2023Кубок Италии1/8 финалаИнтер М1 : 2 ДВБолонья
07.10.2023Италия - Серия А8-й турИнтер М2 : 2Болонья
26.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турБолонья1 : 0Интер М
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турИнтер М6 : 1Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М616
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Кальяри613
5
Лига Европы
Милан612
6
Лига конференций
Ювентус611
7 Комо611
8 Наполи610
9 Фрозиноне610
10 Аталанта69
11 Сассуоло68
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья65
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция60
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Болонья
0%
Ничья
0%
Интер М
100%

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