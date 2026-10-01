Спартак Кс - Ленинградец 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
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Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Роман Анатольевич Березовский
|Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 1-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 10-й тур
|2 : 0
|28.07.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 2-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 11-й тур
|3 : 0
|05.05.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|13
|34
| 2
Повышение
|Сочи
|13
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|14
|26
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|13
|25
|5
|Торпедо М
|13
|24
|6
|Спартак Кс
|13
|24
|7
|Шинник
|13
|19
|8
|Ротор
|13
|18
|9
|Уфа
|13
|18
|10
|Арсенал Т
|13
|16
|11
|Челябинск
|13
|15
|12
|Волга Ул
|14
|15
|13
|Енисей
|13
|14
|14
|Ленинградец
|13
|13
|15
|Нефтехимик
|13
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|13
|10
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|13
|7
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|13
|7
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