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Спартак Кс - Ленинградец 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Спартак Кс
Ленинградец

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Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
РоссияРоман Анатольевич Березовский
РоссияСергей Иванович Подпалый
История личных встреч
14.06.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 18-й турСпартак Кс0 : 1Ленинградец
02.03.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 1-й турЛенинградец2 : 1Спартак Кс
21.09.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 10-й турЛенинградец2 : 0Спартак Кс
28.07.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 2-й турСпартак Кс2 : 1Ленинградец
04.06.2023Вторая лига - Группа 2Подгруппа А. 11-й турЛенинградец3 : 0Спартак Кс
05.05.2023Вторая лига - Группа 2Подгруппа А. 6-й турСпартак Кс0 : 2Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1326
3
Плей-офф за повышение
Велес1426
4
Плей-офф за повышение
Урал1325
5 Торпедо М1324
6 Спартак Кс1324
7 Шинник1319
8 Ротор1318
9 Уфа1318
10 Арсенал Т1316
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1314
14 Ленинградец1313
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ1310
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спартак Кс
0%
Ничья
0%
Ленинградец
0%

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