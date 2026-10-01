Вильярреал - Эльче 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
17 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эльче
Эльче
|25
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|22
|нп
|Айосе Перес
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|22
|зщ
|Рубен Санчес
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|47
|пз
|Хави Морсильо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|11
|пз
|Херман Валера
|18
|пз
|Тома Лемар
|5
|пз
|Федерико Редондо
|14
|нп
|Фер Ниньо
|21
|нп
|Лукас Сепеда
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|4 : 0
|16.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|10.05.2015
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|03.01.2015
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|8
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|8
|8
|11
|Сельта
|8
|8
|12
|Хетафе
|8
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Эспаньол
|8
|8
|15
|Вильярреал
|8
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Эльче
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
Кто победит?
1 голосов болельщиков