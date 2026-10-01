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Вильярреал - Эльче 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
17 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Вильярреал
Эльче

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эльче
Эльче
25ВенгрияврПетер Гулачи
3СШАзщАлекс Фримен
23ИспаниязщСерхи Кардона
8АргентиназщХуан Фойт
12ПортугалиязщРенату Вейга
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзАльберто Молейро
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
22ИспаниянпАйосе Перес
11МарокконпИльяс Ахомаш
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1АргентинаврМатиас Дитуро
22ИспаниязщРубен Санчес
3ИзраильзщРой Ревиво
23ИспаниязщВиктор Чуст
47ИспанияпзХави Морсильо
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
11ИспанияпзХерман Валера
18ФранцияпзТома Лемар
5АргентинапзФедерико Редондо
14ИспаниянпФер Ниньо
21ЧилинпЛукас Сепеда
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
АргентинаМартин Ансельми
История личных встреч
08.03.2026Испания — Примера27-й турВильярреал2 : 1Эльче
03.01.2026Испания — Примера18-й турЭльче1 : 3Вильярреал
04.02.2023Испания - Примера20-й турЭльче3 : 1Вильярреал
04.09.2022Испания - Примера4-й турВильярреал4 : 0Эльче
16.01.2022Испания - Примера21-й турЭльче1 : 0Вильярреал
22.09.2021Испания - Примера6-й турВильярреал4 : 1Эльче
06.02.2021Испания - Примера22-й турЭльче2 : 2Вильярреал
06.12.2020Испания - Примера12-й турВильярреал0 : 0Эльче
10.05.2015Испания - Примера36-й турВильярреал1 : 0Эльче
03.01.2015Испания - Примера17-й турЭльче2 : 2Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона824
2
Лига чемпионов
Атлетико М819
3
Лига чемпионов
Бетис819
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво810
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна88
11 Сельта88
12 Хетафе88
13 Атлетик Б68
14 Эспаньол88
15 Вильярреал88
16 Расинг88
17 Леванте76
18
Зона вылета
Эльче86
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Вильярреал
100%
Ничья
0%
Эльче
0%

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