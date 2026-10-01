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Бетис - Барселона 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Бетис
Барселона

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
1ИспанияврАльваро Вальес
3ИспаниязщДиего Льоренте
2ИспаниязщЭктор Бельерин
4Бразилиязщ Натан
11ИспаниязщФран Гарсия
21ИспанияпзМарк Рока
8ИспанияпзПабло Форнальс
22Испанияпз Иско
10МарокконпАбде Эззалзули
9КолумбиянпКучо Эрнандес
7Бразилиянп Антони
1ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
18ИспаниязщХерард Мартин
5ИспаниязщПау Кубарси
16Испанияпз Родри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
17АнглияпзЭнтони Гордон
12ИспанияпзХави Эспарт
8Испанияпз Педри
7ИспанияпзФермин Лопес
9БразилиянпГабриэл Жезус
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
17.05.2026Испания — Примера37-й турБарселона3 : 1Бетис
06.12.2025Испания — Примера15-й турБетис3 : 5Барселона
05.04.2025Испания — Примера30-й турБарселона1 : 1Бетис
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1Бетис
07.12.2024Испания — Примера16-й турБетис2 : 2Барселона
21.01.2024Испания - Примера21-й турБетис2 : 4Барселона
16.09.2023Испания - Примера5-й турБарселона5 : 0Бетис
29.04.2023Испания - Примера32-й турБарселона4 : 0Бетис
01.02.2023Испания - Примера17-й турБетис1 : 2Барселона
12.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаБетис2 : 2 2 : 4Барселона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона824
2
Лига чемпионов
Атлетико М819
3
Лига чемпионов
Бетис819
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво810
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна88
11 Сельта88
12 Хетафе88
13 Атлетик Б68
14 Эспаньол88
15 Вильярреал88
16 Расинг88
17 Леванте76
18
Зона вылета
Эльче86
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Бетис
0%
Ничья
20%
Барселона
80%

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