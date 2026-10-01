Бетис - Барселона 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Альваро Вальес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|21
|пз
|Марк Рока
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|7
|нп
|Антони
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|18
|зщ
|Херард Мартин
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|16
|пз
|Родри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Энтони Гордон
|12
|пз
|Хави Эспарт
|8
|пз
|Педри
|7
|пз
|Фермин Лопес
|9
|нп
|Габриэл Жезус
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|17.05.2026
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|01.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|12.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 2 2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|8
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|8
|8
|11
|Сельта
|8
|8
|12
|Хетафе
|8
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Эспаньол
|8
|8
|15
|Вильярреал
|8
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Эльче
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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